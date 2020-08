Nov rekord na Hrvaškem: več kot 200 okužb #video

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah našteli 208 okužb z novim koronavirusom, kar je nov rekord od začetka epidemije. Največ so jih potrdili v splitsko-dalmatinski županiji in Zagrebu.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah opravili 1249 testov, okužbo z novim koronavirusom pa so potrdili pri 208 ljudeh. Na zdravljenju v bolnišnici je 106 pacientov, od tega deset na respiratorju. Dve osebi sta umrli (letnik 1960 in 1939). Na Hrvaškem imajo trenutno 961 aktivnih okužb.

Večinoma so okuženi mladi, ki imajo blage simptome

Nacionalni štab civilne zaščite je na novinarski konferenci v Zagrebu predstavil zbirne podatke za celotno državo. Kot so navedli, so med novookuženimi večinoma mladi, ki so se udeležili različnih nočnih zabavah med počitnicami. Večinoma imajo blage simptome bolezni, navaja STA.

Vse hrvaške županije nimajo enake epidemiološke slike

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je za medije poudaril, da v pogovorih s kolegi iz Slovenije in Avstrije poudarjajo, da vse hrvaške županije nimajo enake epidemiološke slike. "V istrski in primorsko-goranski županiji, kjer je največ turistov iz Avstrije, Nemčije in Slovenije, je epidemiološka slika dobra," je zatrdil Božinović. Znova je zavrnil obtožbe v avstrijskih medijih, da na Hrvaškem ponarejajo podatke o novookuženih, še piše STA.

Foto: Thinkstock

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je ob tem pojasnil, da imajo v polovici od 20 hrvaških županij manj kot deset okuženih na 100.000 prebivalcev glede na 14-dnevno incidenco. Med njimi sta istrska in primorsko-goranska županija. Kot je dejal, to pomeni, da bi bilo lahko vseh deset na zelenem seznamu, kar se tiče slovenskih epidemioloških kriterijev, še piše STA.

Več kot 40 okuženih na 100.000 prebivalcev glede na 14-dnevno incidenco imajo v vukovarsko-sremski in splitsko-dalmatinski županiji, vse ostale hrvaške županije pa sodijo na rumeni seznam, ker imajo med 20 in 40 okuženih na 100.000 prebivalcev, je dejal Capak.

Po včerajšnjem rekordu in potrditvi 180 okužb je Hrvaška danes presegla ta rekord. Največ okužb so danes našteli v Splitsko-dalmatinski županiji (79). 50 okužb so do zdaj našteli tudi v Zagrebu. Sledita Osječko-baranjska županija s 14 novimi primeri in Vukovarsko-srijemska županija z 11 potrjenimi okužbami. Dve osebi sta za posledicami bolezni covid-19 umrli.

Od 25. marca, ko so na Hrvaškem ugotovili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, pa do danes so ob 134.742 opravljenih testih potrdili 6.258 okužb. Za posledicami bolezni covid-19 je umrlo 163 ljudi. 5134 ljudi se je po okužbi pozdravilo.

Uradni podatki bodo znani predvidoma ob 14. uri.

Beroš: število okužb pričakovano glede na vrh turistične sezone

Medtem je hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš danes že pojasnil, da je število novih okužb pričakovano glede na vrh turistične sezone. Povedal je, da bodo novi ukrepi, kot je omejevanje obratovanja gostinskih lokalov do polnoči, vplivalo na krčenje števila okužb. "Ni razloga za zaskrbljenost, sicer pa tudi za naprej pričakujemo, da bodo vsi spoštovali ukrepe samozaščite," je dejal.

Na hitro slabšanje položaja na Hrvaškem opozarjajo tudi slovenski epidemiologi. Vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović napoveduje, da bodo politiki predlagali "bistveno strožji režim na meji". Omenila je karanteno ali vsaj obvezno testiranje ob povratku s Hrvaške. Je pa že v začetku meseca zunanji minister Anže Logar zagotovil, da bodo slovenskim dopustnikom na Hrvaškem omogočili normalno vračanje in da bo ukrep, če bo sprejet, začel veljati z nekajdnevnim zamikom, piše STA.

Črna gora odpira mejo za države Zahodnega Balkana



Črna gora bo v soboto odprla svoje meje za države Zahodnega Balkana, bodo pa morali državljani od prečkanju meje predložiti negativen test za novi koronavirus, je danes sporočil direktor črnogorskega inštituta za javno zdravje Boban Mugoša.



Črna gora bo odprla mejo za Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Severno Makedonijo in Srbijo, je pojasnil Mugoša. Črna gora je konec maja razglasila konec epidemije in odprla svoje meje za države z dobro epidemiološko sliko, med njimi pa ni bilo na primer Srbije. Odprta pa je bila meja z BiH. Vendar ne dolgo, saj so državljani Črne gore izkoriščali pot čez BiH, da so prišli v Srbijo in nazaj brez omejitev. Hitro so v Črno goro prinesli nazaj novi koronavirus, država pa je postala ena od bolj prizadetih na območju Zahodnega Balkana. V Črni gori imajo trenutno 1104 aktivne primere okužb.