Hrvaški mediji: Kacin je po vrnitvi iz Hrvaške začel "groziti" z rdečim seznamom

Vladni govorec Jelko Kacin se je danes znašel na naslovnicah številnih hrvaških medijev. Povod so bila njegove izjave o Hrvaški, da bi se lahko glede na slabšanje epidemiološke slike znašla na rdečem seznamu t. i. varnih držav. To bi pomenilo, da bi morali ob vračanju iz Hrvaške za 14 dni v karanteno. Hrvaški mediji so spomnili, da je Kacin začel "groziti" po tem, ko se je sam vrnil z dopusta na Hrvaškem.

Kacin je med drugim dejal, da bi Slovenija lahko hrvaškim številkam zagotovo prištela še tiste okužbe, za katere smo pri nas ugotovili, da so uvožene iz Hrvaške. "Potem so te hrvaške številke že precej višje," je poudaril Kacin, ki je tudi sam opozoril na to, da na Hrvaškem opravijo manj testov, da turisti ne zaupajo tamkajšnjemu zdravstvenemu sistemu in da se na zdravljenje, če zbolijo med dopustom, raje vrnejo v domovino.

V Jutarnjem listu so zapisali, da je Kacin ravno prejšnji teden z družino dopustoval na Krku, kjer ima hišo. Navaja tudi izjave lokalnih prebivalcev, ki o družini Kacin govorijo kot o ljudeh "lepega vedenja in nekoliko zadržanih", ki jih je možno videti le v trgovini ali v restavraciji.

Na Hrvaški turistični skupnosti pa so medtem izrazili upanje, da Slovenija ne bo posegla po najstrožjih ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa, ko je govora o njeni južni sosedi.

Vodice, Biograd in Pag kot največja žarišča na Hrvaškem

Na Hrvaškem so včeraj okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 180 ljudeh, kar je največ od začetka epidemije, zato so tamkajšnji pristojni napovedali strožje ukrepe. Kot je povedal hrvaški notranji minister in načelnik nacionalnega štaba civilne zaščite Davor Božinović, bodo lahko vsi lokali in nočni klubi obratovali le še do polnoči.

Kljub skrb vzbujajočemu trendu naraščanja okužb pa te dni na hrvaški obali dopustuje veliko Slovencev, zato Hrvate skrbi, da bi Slovenija uvedla 14-dnevno karanteno, na kar opozarja tudi Kacin, ki je dejal, da se bo Hrvaška hitro znašla na rdečem seznamu, ko bo uvozov novih okužb pri turistih preveč. Kdaj bi se to lahko zgodilo, Kacin ni želel špekulirati, je pa za oddajo Planet 18 povedal, da ima Hrvaška trenutno tri večja žarišča.

Foto: Reuters

"Pag je zagotovo težava, težava so tudi Vodice in Biograd na Moru," je Kacin naštel tri lokacije, od koder prihaja največ okuženih slovenskih turistov. Dodal je, da gre zlasti za mlade turiste, ki se zabavajo v zabaviščnih parkih, v nočnem programu turističnih središč in na številnih zabavah.

V Sloveniji je med potrjenimi okužbami v zadnjem tednu več kot dvakrat toliko uvoženih primerov kot lokalnih prenosov. Od 33 uvoženih primerov jih je kar 27 iz Hrvaške, številni okuženi pa pri tem navajajo druženja na zabavah na plaži, je včeraj potrdila Marta Grgič Vitek iz Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Na Hrvaškem na dopustu 120 tisoč Slovencev

Hrvate zato upravičeno skrbi, da bo vlada posegla po strožjih ukrepih, saj slovenski državljani predstavljajo največji odstotek turistov v njihovi državi. Časnik Jutranji list je tako na današnji naslovnici tiskane izdaje povzel Kacinovo izjavo, da bi se lahko Hrvaška znašla na rdečem seznamu. Po navedbah časnika trenutno na hrvaškem Jadranu dopustuje okoli 120 tisoč Slovencev, in če bi Slovenija umestila državo na rdeči seznam, bi to pomenilo neprecenljiv izpad prihodkov za njihov turizem.

"To bi predstavljalo zares velik problem za domači turizem. Zavedati se moramo, da državam, od koder prihajajo turisti, ni pogodu, da njihovi državljani svoj denar trošijo pri nas. Zato moramo poskrbeti, da jim Hrvaška ne bo dala povoda za tovrstne izjave (napovedi o karanteni, op. p.). Vsi vemo, kje so žarišča, in menim, da ni pametno žrtvovati turistične sezone za nekaj porok in nekaj odprtih nočnih klubov," je bil jasen direktor hrvaške turistične organizacije in nekdanji hrvaški minister za turizem Veljko Ostojić. Kot je še povedal za Jutranji list, je pred Hrvaško še slab mesec in pol sezone, zato morajo biti pogumni in sprejeti ukrepe o zapiranju določenih objektov, v nasprotnem primeru bodo ob milijardni prihodek.

Foto: STA

Avstrija sumi, da so hrvaške številke prirejene

Hrvaška se sicer te dni otepa očitkov, da na račun reševanja turistične sezone prireja številke o dejanskem številu okuženih. Na to so v preteklih dneh opozarjali tako avstrijski kot nemški mediji.