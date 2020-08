Kacin opozarja, da bi se lahko Hrvaška hitro znašla na rdečem seznamu

Hrvaška že od 4. julija ni več na tako imenovanem zelenem seznamu epidemiološko varnih držav, na katerega Slovenija razvrsti države, ki imajo manj kot deset okužb v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev. Slovenska južna soseda je tako na rumenem seznamu, slovenski državljani se lahko v domovino iz Hrvaške vrnejo, ne da bi jim bilo treba v 14-dnevno karanteno.

Za slovenske državljane bi bila karantena obvezna, če bi Hrvaška presegla mejo 40 okuženih na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh in se uvrstila na tako imenovani rdeči seznam epidemiološko nevarnih držav. Po naših izračunih bi Hrvaška presegla 14-dnevno pojavnost 40 okuženih na 100 tisoč prebivalcev, če bi v štirinajstih dneh skupaj potrdila 1.623 novih okužb, kar pomeni v povprečju 116 novih okužb vsak dan v roku 14 dni.

Včeraj potrdili 130 novih okužb

Na Hrvaškem so včeraj sicer potrdili 130 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največje število novookuženih pri naših južnih sosedih od 11. julija, ko so potrdili 140 primerov. Največ okužb (46) so zabeležili na območju Splitsko-dalmatinske županije. Kot je za oddajo 24ur Zvečer povedala infektologinja Mateja Logar, to pomeni enako, kot če bi v Sloveniji v enem dnevu potrdili 70 okužb. "To so številke, ki morajo skrbeti vsakega posameznika in seveda vodstvo na Hrvaškem," je ob tem dejala Logarjeva.

Kljub skrb vzbujajočemu trendu naraščanja okužb pa te dni na hrvaški obali dopustuje veliko Slovencev. A kot je za oddajo 24ur Zvečer dejal uradni vladni govorec Jelko Kacin, se velik odstotek slovenskih državljanov obnaša izjemno odgovorno na dopustu, poudaril pa je tudi, da ga podatki, ki zadnje dni prihajajo iz naše južne sosede, skrbijo.

"To, kar mene žalosti, je, da bo Hrvaška spreminjala zakon o nalezljivih boleznih, a šele po 20. avgustu," je poudaril Kacin. To namreč pomeni, da preden bo objavljeno v uradnem listu in se bodo ukrepi dejansko začeli izvajati, bo sezone dopustov že konec. "To je zgodba, ki močno zamuja," je odločitve hrvaške vlade komentiral Kacin.

Se bo Hrvaška pridružila državam na rdečem seznamu?

Država se sicer te dni otepa očitkov, da za rešitev turistične sezone prireja številke o okuženih. Kot ocenjujejo nemški in avstrijski mediji, je število testov, ki jih opravijo, relativno nizko. Za primerjavo - na Hrvaškem so od začetka epidemije opravili nekaj več kot 132 tisoč testov, v Sloveniji pa 138 tisoč.

Na Hrvaškem tako te dni dopustuje okoli 830 tisoč turistov, med njimi je vsaj 660 tisoč tujcev, ki prihajajo večinoma iz Nemčije, Avstrije, Slovenije in Češke. Foto: Reuters

Kacin je navedbe pospremil z besedami, da Slovenija hrvaškim številkam lahko zagotovo prišteje vsaj še tiste okužbe, za katere smo pri nas ugotovili, da si uvožene iz Hrvaške. "Potem so te hrvaške številke že precej višje," je poudaril Kacin, ki je tudi sam izpostavil, da na Hrvaškem opravijo manj testov, da turisti ne zaupajo tamkajšnjemu zdravstvenemu sistemu in da se na zdravljenje, če zbolijo med dopustom, raje vrnejo v domovino.

Na vprašanje, ali Hrvaški zaradi porasta okužb grozi umestitev na rdeči seznam držav, pa Kacin odgovarja, da se bo Hrvaška hitro znašla na rdečem seznamu, ko bo uvozov novih okužb pri turistih preveč. Ali se to lahko v Sloveniji zgodi že s prihodnjim tednom, Kacin ni želel špekulirati. Kot je dodal, bodo to morale povedati številke.

Kaj se dogaja s šolo?



Še vedno pa ostajajo tudi nejasnosti okoli novega šolskega leta. V preteklih dneh so se namreč pojavila namigovanja, da bi se novo šolsko leto letos lahko začelo z zamikom, in sicer 15. septembra. Kacin je tovrstna ugibanja zavrnil. "Normalno je, da se šola začne s 1. in ne s 15. septembrom," je povedal za 24ur Zvečer in še enkrat pozval starše šolarjev, naj bodo odgovorni do svojih otrok in naj ne odhajajo v države z rdečega seznama.