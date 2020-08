Hrvaška, kot kaže, do konca poletnih počitnic kljub močnem nihanju v številu okužb ne bo presegla meje števila okuženih, ki bi jo uvrstila na tako imenovano rdečo listo epidemiološko nevarnih držav. Kljub temu pa je treba biti ob obisku slovenske južne sosede pozoren, saj več kot polovica okužb, ki so zadnje dni prišle iz tujine, izhaja prav iz Hrvaške. Povišano tveganje za okužbo je predvsem na množičnih zabavah.

Potem ko se je zdelo, da so sredi maja na Hrvaškem ukrotili širjenje novega koronavirusa, je število okuženih ponovno začelo naraščati sredi junija. Število okuženih po dnevih od takrat precej niha. Največ okuženih v 24 urah so zabeležili 11. julija, in sicer kar 140. Nekaj dni kasneje, 15. julija, so imeli 126 okuženih, tri dni kasneje 116. V soboto so poročali o 77 novih okužbah, še v četrtek o 28 novih okužbah. Od prvega primera 26. februarja so potrdili 5.543 okužb.

Hrvaška že od 4. julija ni več na tako imenovanem zelenem seznamu epidemiološko varnih držav, na katerega Slovenija razvrsti države, ki imajo manj kot deset okužb v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev. Slovenska južna soseda je tako na rumenem seznamu, slovenski državljani se lahko v domovino s Hrvaške vrnejo, ne da bi jim bilo treba v 14-dnevno karanteno.

Iz rdečih držav je treba v karanteno

Za slovenske državljane bi bila karantena obvezna, če bi Hrvaška presegla mejo 40 okuženih na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh in se uvrstila na tako imenovani rdeči seznam epidemiološko nevarnih držav. Na Hrvaškem trenutno 14-dnevna pojavnost okuženih na 100 tisoč prebivalcev znaša okoli 18. Za primerjavo, v Sloveniji je padla pod deset in znaša dobrih osem, tako je Slovenija po vseh kriterijih spet epidemiološko varna država.

Hrvaška se je približevala kritični meji

Hrvaška se je v juliju že precej bližala meji rdečega seznama, 14-dnevna pojavnost okuženih na 100 tisoč prebivalcev je bila takrat namreč že okoli 30.

Če je 14-dnevna pojavnost okuženih na 100 tisoč prebivalcev manjša od deset, velja država za varno in je na zelenem seznamu, omejitev za vstop iz teh držav pa ni. Če je 14-dnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev višja od 40, je v državi zelo slabo epidemiološko stanje, država pa se uvrsti na rdeči seznam z obvezno 14-dnevno karanteno ob prihodu, tudi za slovenske državljane.

116 na dan = rdeči seznam

Po naših izračunih bi Hrvaška presegla 14-dnevno pojavnost 40 okuženih na 100 tisoč prebivalcev, če bi v štirinajstih dneh skupaj potrdila 1.623 novih okužb, kar pomeni v povprečju 116 novih okužb vsak dan v roku 14 dni.

Največ vnesenih okužb prihaja iz Hrvaške

Za zdaj kaže, da se je Hrvaška izognila rdečemu seznamu, kljub temu pa je treba biti ob obisku slovenske južne sosede previden in upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Največ uvoženih primerov je bilo minuli teden namreč prav iz Hrvaške.

Kot je v petek povedala epidemiologinja Marta Grgič Vitek, je bilo v Sloveniji v zadnjem tednu 21 uvoženih primerov okužbe z novim koronavirusom, od tega več kot polovica iz Hrvaške. Za primerjavo, iz posameznih drugih držav na primer prihaja po en primer okužbe.

Okužbe v glavnem pri mladih na zabavah

Veliko Slovencev trenutno letuje na Hrvaškem, je dejala epidemiologinja in poudarila, da se prenosi v glavnem pojavljajo pri mladih, starih nekje do 24 let. Gre za udeležence množičnih zabav. Kjer je zelo veliko ljudi in kjer lahko pridemo v stik z velikim številom ljudi, je tudi zelo veliko možnosti, da se okužimo, je dejala.

Kot je še povedala, je treba pred odhodom na dopust v tujino preveriti razmere in tam upoštevati preventivne ukrepe: higienske ukrepe in fizično razdaljo.

Prav tako se je treba izogibati množičnih prireditev ali zabav, kjer ukrepov ni možno upoštevati, še svetuje.

Iz Zrć 16 okuženih

Direktor NIJZ Milan Krek je v petek za STA potrdil, da so v zadnjih štirih tednih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 16 mladih, ki so se v Slovenijo vrnili iz Zrć, ki velja za središče zabav in nočnega življenja na hrvaškem otoku Pagu.

Povečana verjetnost za okužbo torej ne velja za celoten otok Pag, temveč predstavljajo težavo množične zabave, na katerih ni mogoče vzdrževati razdalje.

S Hrvaške v zadnjih tednih prihajajo posnetki neodgovornega obnašanja ne samo na nočnih zabavah v Zrćah, ampak tudi v drugih obmorskih mestih. V soboto smo tako objavili reportažo iz Crikvenice, kjer so čez dan nabito polne skoraj vse mestne plaže, ko pade mrak, pa se gneča prestavi na terase restavracij in v lokale. Več v članku Preveč sproščeno na Hrvaškem? "To je katastrofa. Ne vem, kaj bo jeseni.".

Množice turistov na plažah v Crikvenici prejšnji konec tedna ni bistveno razredčilo niti oblačno vreme. Foto: Matic Tomšič