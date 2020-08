Na Hrvaškem 61 novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 61 okužb z novim koronavirusom, naredili so 727 testov. V soboto so poročali o 77, v petek pa o 62 novih okužbah.

Aktivno okuženih je 586, 121 ljudi je v bolnišnicah, od tega osem na respiratorju. Do zdaj so na Hrvaškem potrdili 5.604 okužb, umrlo je 157 oseb, testirali pa so 128.132

Pag novo žarišče?

Več tujih mladih turistov naj bi se okužilo na otoku Pag, znanem po zabavah za mlade. Med njimi so Slovenci, Avstrijci, Nemci in Italijani. Hrvaški mediji se sprašujejo, ali je Pag novo žarišče okužb v državi. Hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac je dejala, da ni dokazov, da so se okužili na Pagu.

Slovenska epidemiologinja Marta Grgič Vitek je na petkovi novinarski konferenci povedala, da je bilo v Sloveniji v zadnjem tednu 21 primerov okužb, vnesenih iz tujine, več kot polovica iz Hrvaške. Kot območje, s katerega prihaja več okužb, je omenila Pag. Pri tem je kot težavo izpostavila množične zabave, na katerih ni možno vzdrževati razdalje, pretežno pa so tam turisti, piše STA.

16 okuženih Slovencev

Direktor NIJZ Milan Krek pa je za STA dejal, da so v zadnjih štirih tednih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 16 mladih, ki so se v Slovenijo vrnili iz Zrć, središča zabav in nočnega življenja na tem hrvaškem otoku.

S Hrvaške zadnje tedne prihajajo posnetki neodgovornega obnašanja ne samo na nočnih zabavah v Zrćah, ampak tudi v drugih obmorskih mestih. V soboto smo tako objavili reportažo iz Crikvenice, kjer so čez dan nabito polne skoraj vse mestne plaže, ko pade mrak, pa se gneča prestavi na terase restavracij in v lokale. Več v članku Preveč sproščeno na Hrvaškem? "To je katastrofa. Ne vem, kaj bo jeseni.".

