Preveč sproščeno na Hrvaškem? "To je katastrofa. Ne vem, kaj bo jeseni."

Po začetni zadržanosti zaradi koronavirusa, konec junija smo poročali o precej praznih hrvaških plažah , so se obiskovalci obale naše južne sosede sprostili. A ne zgolj zabave željni mladi v nočnih klubih na hrvaškem otoku Pagu , držanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 so glede na našo izkušnjo v Crikvenici opustili tudi številni turisti na plažah in v restavracijah. Na pravilno nošnjo mask in varnostno razdaljo do drugih oseb v zaprtih prostorih sicer pozabljajo tudi domačini.

V primerjavi z drugimi regijami na Hrvaškem je koronavirus Primorsko-goransko županijo, v kateri se nahaja Crikvenica, najbolj priljubljeno obalno letoviško mesto v Kvarjenju, pravzaprav zgolj oplazil.

Trenutno imajo 6 aktivnih primerov okužb, do zdaj pa so jih skupno odkrili 164, kar je več kot 100 manj kot v Istri in več kot 800 manj kot v splitsko-dalmatinski regiji.

Dejstvo, da je Primorsko-goranska županija tudi sredi julija, ko je na Hrvaškem močno poskočilo število novoodkritih primerov okužb, zaradi ugodne epidemiološke slike še vedno veljala za varno dopustniško območje, se odraža v številu turistov.

Množice turistov na plažah v Crikvenici prejšnji konec tedna ni bistveno razredčilo niti oblačno vreme. Foto: Matic Tomšič

Crikvenica, kjer smo se mudili zadnji teden v juliju, v primerjavi z drugimi znanimi kraji na hrvaški rivieri, na primer po navadi zelo obleganim Dubrovnikom, ki letos beleži močan upad turistov, obiskovalcu tako ne daje vtisa, da je svet še vedno v primežu pandemije koronavirusa.

Čez dan so v Crikvenici nabito polne skoraj vse mestne plaže, ko pade mrak, pa se gneča prestavi na terase restavracij in v lokale.

Video- gneče na plaži v Crikvenici ni razredčilo niti oblačno vreme, plavalci "okupirali" tudi celoten pomol:

Nemški turist: "To je katastrofa"

Tako neposredno je trenutno stanje v Crikvenici, kar zadeva vsesplošno spoštovanje ukrepov za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom, opisal nemški turist Mario.

"Noro je, kako hitro so ljudje pozabili, da je bilo javno življenje še pred nekaj meseci povsem ustavljeno in to iz dobrega razloga. Ne vem, ali zdaj kompenzirajo za nazaj, ampak samo pojdite zvečer na glavni trg in poglejte lokale. To je katastrofa. Sto ljudi sedi na petdeset kvadratnih metrih. Popolni tujci sedijo pol metra narazen. Mask v tisti gneči ne nosi nihče, saj jim jih, ko enkrat sedejo za mizo, ni več treba," je večerni vrvež v Crikvenici ostro, a povsem točno povzel Nemec.

Nekateri gostinci so v času trajanja pandemije koronavirusa zmanjšali kapaciteto svojih lokalov tako, da je mogoče sesti le za vsako drugo mizo. V Crikvenici tega ukrepa nismo opazili, v večernem času so bile vse terase lokalov polno zasedene. Foto: Instagram / Posnetek zaslona

"Ne vem, kaj bo čez nekaj tednov. Ali pa kaj bo jeseni, ko bo konec dopustov in se bodo vsi tisti, ki se bodo še zadnji teden v avgustu drenjali v takšnih potencialnih bazenih okužb, v svojih državah začeli množično vračati na delovna mesta," je še dodal.

Trgovine: nošnja mask in varnostna razdalja se spoštujeta le napol, bolj pa "grešijo" domačini

Opazili smo, da dopustniška sproščenost vpliva tudi na držanje ukrepov v trgovinah in drugih zaprtih ter napol odprtih javnih prostorih.

V trgovinah zaščitne maske nosijo tako rekoč vsi, a mnogi z nosovi zunaj. Večina kupcev sicer pozablja na zadostno razdaljo do drugih kupcev, ki v trgovinah praviloma znaša od 1,5 do 2 metrov.

Pag ni edina turistična destinacija na Hrvaškem, kjer se v nočnih klubih drenja zabave željna mladina. To je včerajšnji prizor iz crikveniškega kluba Pulse. Foto: Instagram / Posnetek zaslona

Prodajalka v enem od supermarketov v Crikvenici nam je povedala, da pravilno nošnjo mask in varnostno razdaljo v trgovinah načeloma bolj upoštevajo turisti, manj pa domačini.

Čeprav je to glede na opozorilne plakate obvezno tako rekoč vsepovsod, pa ogromno ljudi mask ne nosi med nakupovanjem v napol odprtih trgovinah in lokalih - pekarnah, slaščičarnah, butikih s spominki.

