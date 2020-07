Na Hrvaškem najmanj 49 okužb z novim koronavirusom

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu potrdili najmanj 49 novih okužb z novim koronavirusom, a vse županije podatkov še niso sporočile. Dokončne in uradne podatke bodo objavili popoldne. Za turiste sta medtem varni oziroma na zelenem seznamu le še dve županiji ob Jadranu.

Na Hrvaškem so včeraj opravili okoli 600 testov, okužbo z novim koronavirusom pa potrdili pri 53 ljudeh. Nove podatke za zadnjih 24 ur bo tamkajšnji krizni štab objavil ob 14. uri. Po do zdaj znanih podatkih, ki jih sporočajo posamezne županije, so pri naših južnih sosedih potrdili 49 okužb, a vse županije podatkov še niso sporočile.

Novo žarišče v domu starejših v Umagu

V začetku drugega vala so o novih okužbah poročali predvsem iz Slavonije in Zagreba, v zadnjih dneh pa o vse več novih okužbah poročajo iz skoraj vseh delov Hrvaške. Eno od žarišč je tudi v domu starejših v Umagu, kjer se je okužilo šest stanovalcev in pet zaposlenih. Pri naših južnih sosedih so sicer od včeraj v trgovinah spet obvezne maske.

Tri županije na rdečem seznamu

Na zeleni seznam, kamor je potovanje varno, se uvršča osem županij, med njimi med turisti dobro obiskani Istrska in Primorsko-goranska županija. Prestali del ob Jadranskem morju že spada na rumeni seznam, kjer je potrebna posebna previdnost.

Foto: Vlada RS

Tri županije že najdemo na rdečem seznamu, to so: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska in Požeško-slavonska, ki so že presegle mejo, ki določa uvrstitev na rdeči seznam.

Kritične razmere v Srbiji: na ventilatorjih rekordno število ljudi

Precej kritične so razmere tudi v Srbiji, kjer so včeraj poročali o 279 novih okužbah, umrlo pa je še 12 ljudi. V bolnišnicah se zdravi 159 ljudi, rekordnih 154 je na ventilatorjih. Od danes so v vseh zaprtih prostorih po državi obvezne maske. Danes ali jutri naj bi tamkajšnja vlada sprejela še strožje ukrepe, eden od predlogov naj bi bil tudi obvezno nošenje mask zunaj.

Rast hospitaliziranih tudi v BiH

V Bosni in Hercegovini so včeraj potrdili 90 novih okužb, tudi tu pa beležijo rast hospitalizacij. V BiH težave in dodatno nevarnost povzročajo tudi ljudje, pri katerih so potrdili okužbo, a se kljub temu prosto gibajo okoli.