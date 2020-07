Če bo imela Hrvaška v prihodnjih štirinajstih dneh vsak dan v povprečju 116 novih okužb s koronavirusom, bo že pred koncem julija na seznamu epidemiološko nevarnih držav. Če se bo to zgodilo, bodo morali vsi dopustniki ob prihodu v Slovenijo v 14-dnevno karanteno. Nekatere hrvaške županije so mejo, ki določa uvrstitev na rdeči seznam, že presegle.

Na Hrvaškem zadnje tri tedne opažajo rast števila okuženih z novim koronavirusom. V soboto so poročali o 140 novih okužbah, v nedeljo o 50 novih. Trenutno je naša južna soseda (in tudi Slovenija) na tako imenovanem rumenem seznamu, kar pomeni, da se lahko slovenski državljani v domovino vrnejo, ne da bi jim bilo treba v 14-dnevno karanteno.

Uvrstitve na sezname (zeleni, rumeni ali rdeči seznam) so odvisne od 14-dnevne kumulativne incidence okuženih na 100 tisoč prebivalcev (uvrstitev na zeleni seznam pa tudi od skupnega števila opravljenih testov na milijon prebivalcev, ki mora dosegati najmanj 10.000 testov).

Če je 14-dnevna kumulativna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev manjša od deset, velja država za varno in je na zelenem seznamu, omejitev za vstop iz teh držav pa ni. Če je 14-dnevna incidenca višja od 40, je v državi zelo slabo epidemiološko stanje, državo pa se uvrsti na rdeči seznam z obvezno 14-dnevno karanteno ob prihodu.

Vse vmesne države so na rumenem seznamu. Na Hrvaškem je 14-dnevna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev trenutno dobrih 25, v Sloveniji okoli 12.

Na rdeči seznam že pred koncem meseca?

Po naših izračunih bo Hrvaška presegla 14-dnevno incidenco 40 okuženih na 100 tisoč prebivalcev, ko bo v štirinajstih dneh skupaj potrdila 1.623 novih okužb, kar pomeni v povprečju 116 novih okužb vsak dan. Če se bo to zgodilo, bo Hrvaška na rdečem seznamu 26. julija.

Če bo imela Hrvaška v prihodnjih sedmih dneh v povprečju 150 novih okužb na dan, se bo na rdeči seznam uvrstila prihodnjo nedeljo, 19. julija. Če bo imela v prihodnjih desetih dneh v povprečju 123 novih okužb na dan, bo na rdečem seznamu 22. julija.

Št. novih okužb/dan Kdaj na rdeči seznam 150 19. 7. 123 22. 7. 116 26. 7.

Za izračun smo uporabili zadnje znane podatke hrvaškega statističnega urada o številu prebivalcev, ki kažejo, da na Hrvaškem živi 4.058.165 prebivalcev, in uradne hrvaške podatke o številu okuženih z 12. 7.

So številke o okuženih sploh točne?

Pri tem je treba poudariti, da je okuženih na Hrvaškem lahko še precej več, kot kažejo uradne številke. V nedeljo je na to opozoril Aleš Rozman, član vladne svetovalne skupine za področje zdravstva med epidemijo covid-19. "Neprijetna poročila imamo iz ene od bolnišnic na obali, da se ne testira vseh tistih, ki naj bi se jih testiralo. Tisti, ki so kazali znake bolezni, so se umaknili domov v samoizolacijo in niso bili testirani, kar lahko pripomore k temu, da je število pozitivnih nižje," je za Pop TV o razmerah na Hrvaškem dejal Rozman.

Nevarne tri hrvaške županije

Jelko Kacin, vladni govorec za covid-19, je medtem danes dejal, da je na Hrvaškem varnih osem županij, nevarne pa so tri: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska in Požeško-slavonska, ki so že presegle mejo, ki določa uvrstitev na rdeči seznam.

Med varne jadranske županije trenutno spadata Istrska in Primorsko-goranska županija. Ves preostali del Jadrana pa spada v rumeno cono, med manj varne županije, je povedal.

KAJ POMENIJO ZELENI, RUMENI IN RDEČI SEZNAM

Zeleni seznam: brez omejitev



Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.



Zeleni seznam držav (vstop brez karantene):

1. Madžarska

2. Avstrija

3. Ciper

4. Češka (brez Moravsko-šlezijske administrativne enote Češke)

5. Estonija

6. Finska

7. Nemčija

8. Grčija

9. Islandija

10. Latvija

11. Litva

12. Liechtenstein

13. Norveška

14. Slovaška

15. Švica

16. Italija

17. Danska

18. Irska

19. Malta

20. Španija

21. Belgija

22. Nizozemska

23. Francija

Rumeni seznam: slovenski državljani brez karantene



Iz držav ali administrativnih enot držav na rumenem seznamu lahko brez karantene vstopijo v Slovenijo državljani Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če prihajajo iz držav članic EU oziroma schengenskega območja, če predložijo dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali v času bivanja, ali originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah oziroma uradni seznam posadke v primeru najema plovila.



Sicer se šteje, kot da prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo covid-19. Za druge osebe je ob vstopu obvezna 14-dnevna karantena, razen če spadajo med izjeme, ki so opisane v Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Rdeči seznam: karantena je obvezna



14-dnevna karantena se odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah s poslabšano epidemiološko situacijo (t. i. rdeči seznam), in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav, razen če spadajo med šest izjem v Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.



1. Katar

2. Bahrajn

3. Čile

4. Kuvajt

5. Peru

6. Armenija

7. Džibuti

8. Oman

9. Brazilija

10. Panama

11. Belorusija

12. Andora

13. Singapur

14. Švedska

15. Maldivi

16. Sao Tome in Principe

17. Združeni arabski emirati

18. Združene države Amerike

19. Savdska Arabija

20. Rusija

21. Moldavija

22. Gibraltar

23. Bolivija

24. Portoriko

25. Gabon

26. Kajmanski otoki

27. Dominikanska republika

28. Republika Južna Afrika

29. Iran

30. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

31. Severna Makedonija

32. Bosna in Hercegovina

33. Srbija

34. Kosovo

35. Portugalska

36. Albanija

Več o pravilih za prehajanje slovenske meje preberite na spletnih straneh vlade.

