Superokužba: črn scenarij, ki ga tvegajo žurerji na Hrvaškem

Kaj oziroma kdo je superprenašalec bolezni?

O superprenašalcih nalezljivih bolezni se pogosto govori v dveh kontekstih:

– superprenašalec je lahko oseba, ki je še posebej kužna, oziroma število patogenov (virusov ali bakterij), ki jih izloča v času okuženosti, odstopa od povprečja;

– superprenašalec je lahko oseba, ki sicer ni bistveno bolj kužna od drugih, a bolezen zaradi zunanjih dejavnikov, med katerimi prednjači zbiranje množic na majhnih (zaprtih) območjih, prenese na neproporcionalno večje število ljudi od povprečnega okuženega posameznika.

Znanstveniki: pandemijo bolezni covid-19 so povzročile predvsem množične okužbe zaradi superprenašalcev oziroma superokužbe

Več znanstvenih študij, ki so proučevale izvor in širitve okužb z novim koronavirusom v času pandemije bolezni covid-19, ugotavlja, da so bili za veliko večino okužb z novim koronavirusom odgovorni prav superprenašalci oziroma tako imenovane superokužbe – dogodki, na katerih se je okužilo veliko število ljudi, ti pa so okužbe nato širili naprej.

Čeprav je največ tovrstnih dogodkov potekalo v slabo prezračenih notranjih prostorih, znanstveniki ugotavljajo, da lahko množično okužbo povzroči tudi prisotnost prenašalca bolezni na prostem na lokacijah, kjer se podobno kot v Zrćah na Hrvaškem gnete večje število ljudi.

Eden takšnih dogodkov se je zgodil prav v Wuhanu, prvem žarišču epidemije covid-19 na svetu, kjer se je na odprti ribji tržnici z novim koronavirusom konec decembra lani okužilo 27 ljudi.

V primeru pandemije bolezni covid-19 velja Paretovo načelo (80/20)



Splošen konsenz znanstvenikov, ki proučujejo širjenje novega koronavirusa, postaja ugotovitev, da je okrog 20 odstotkov okuženih posameznikov odgovornih za 80 odstotkov vseh prenesenih okužb.



Velika večina posameznikov, ki so oziroma so bili okuženi z novim koronavirusom, svoje okužbe medtem ni prenesla na nikogar drugega.



Izraelski znanstveniki so medtem prišli še do bolj radikalnih ugotovitev, in sicer naj bi bilo za 80 odstotkov okužb v Izraelu odgovornih zgolj od 1 do 10 odstotkov okuženih posameznikov.

Če se med žurersko mladino znajde samo eden ...

Videoposnetki in fotografije iz Zrć na Pagu, ki jih v zadnjih dneh na družbena omrežja objavljajo (predvsem mlajši) obiskovalci tamkajšnjih klubov, razkrivajo, da se na zabavah tako rekoč nihče ne drži ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, v prvi vrsti držanja varne razdalje do drugih oseb.

Na to je ta teden opozoril tudi Ante Dabo, župan Novalje in vodja lokalnega štaba civilne zaščite, ter posvaril, da "če bo katerikoli od teh žurerjev okužen s koronavirusom, bo nemogoče ugotoviti, s kom vse je bil v stiku. To pa je pri preprečevanju potencialnega žarišča ključno".

Kaj se lahko zgodi, če se med gosti klubov v Zrćah znajde superprenašalec koronavirusa?

Primer iz ZDA za ponazoritev: marca letos je bilo mogoče polovico vseh okužb z novim koronavirusom v ameriški zvezni državi New York pripisati enemu samemu superprenašalcu, in sicer odvetniku, ki je sprva okužil dvajset ljudi, ti pa so jih nato še dodatnih osemdeset.

Prav New York je bila ena od ameriških zveznih držav, ki jih je novi koronavirus prizadel najbolj. Potrdili so 405 tisoč okužb, kar je 12,5 odstotka vseh odkritih primerov v ZDA, zaradi covid-19 pa je umrlo 32 tisoč ljudi, kar je 23,5 odstotka vseh žrtev pandemije v ZDA.

