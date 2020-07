Poglejte, kako v obdobju koronavirusa žurajo na plaži Zrće #video

Na Hrvaškem v zadnjih tednih znova narašča število okuženih z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so okužbo potrdili pri 53, pretekli teden pa celo pri 96 ljudeh. Slovenija je zato Hrvaško zaradi številnih novih primerov uvrstila na rumeni seznam, kar pomeni, da je potovanje v to državo odsvetovano.

Vabilo na zabavo na ladji. Objavila ga je češka agencija, ki je specializirana za potovanja na plažo Zrće.

Žarišča okužb, od koder se je virus razširil med mladimi v glavnem mestu, so bili tudi zagrebški nočni klubi, ki so tudi v obdobju širjenja novega koronavirusa normalno obratovali.

Da se to ne bi ponovilo, lokalne oblasti v Novalji na otoku Pag niso izdale dovoljenja za festival, ki so ga na plaži Zrće načrtovali za letošnjo sezono.

A objave z družbenega omrežja Instagram kažejo, da se mladi iz različnih evropskih držav kljub temu zabavajo v lokalih ob morju.

Zabave so si želeli tudi Slovenci

Med tistimi, ki so pokupili veliko število kart za prireditve v Zrćah, ki so bile pozneje odpovedane, so bili tudi Slovenci. Zabave, na katerih imajo ljudje tesne stike, pa so bile tudi očitek sosednji državi, da ne stori dovolj za to, da bi preprečila širjenje okužb.