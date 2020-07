Na hrvaški obali se ne predajo, v Biogradu prirejajo "koncert sezone" #video

Medtem ko so na plaži Zrće na otoku Pagu dokončno odpovedali vse festivale, ki so bili načrtovani za letošnje poletje, pa v drugem priljubljenem hrvaškem letovišču za ta konec tedna napovedujejo velik koncert.

Lokalne oblasti v Novalji na hrvaškem otoku Pag so v sredo dokončno odpovedale še zadnji festival, ki so ga na plaži Zrće načrtovali za letošnjo sezono.

V Novalji letos ne bodo dovolili nobenega festivala

Pojasnili so, da so se za to odločili, ker je na Hrvaškem v zadnjem času spet precej okužb z novim koronavirusom, do teh pa je med drugim prišlo tudi v nočnih klubih. Zato na območju občine Novalja v letošnji poletni sezoni ne bodo izdajali soglasij za festivale, "after partyje" in podobne dogodke.

Tako so Zrće samevale v začetku junija:

V Biogradu je bilo spomladi žarišče okužb, zdaj prirejajo velik koncert

Medtem pa je pozornost hrvaških medijev vzbudil klub v severnodalmatinskem letovišču Biograd, ki za ta konec tedna napoveduje "koncert sezone", na katerem bosta nastopila priljubljena bosansko-hercegovska raperja Jala Brat in Buba Corelli.

Kot so poudarili na spletnem portalu Index.hr, je bil marca prav Biograd eno od žarišč okužb z novim koronavirusom, zdaj pa so na to očitno že pozabili. Načelnik lokalnega štaba civilne zaščite je sicer za Index.hr zatrdil, da ta lokal ni dobil dovoljenja za koncert, ob tem pa pristavil: "Ne bodo ne prvi ne zadnji, ki nekaj počnejo brez dovoljenja."

Preberite še: