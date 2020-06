Preobrat: razvpita žurerska plaža ne bo odprla svojih vrat #video

Lastniki klubov in nočnih lokalov v Zrćah, na eni od najslavnejših žurerskih plaž na svetu, so popoldne doživeli hladno prho. Štab civilne zaščite mesta Novalja je sporočil, da letošnje poletje ne bodo izdajali soglasij klubom in koncesionarjem na plaži v Zrćah za izvedbo zabav in koncertov, kjer se lahko zbere večje število obiskovalcev. Svojo odločitev so pojasnili z besedami, da so se v zadnjem času številni okužili ravno v nočnih klubih.

Ob tem so predstavniki civilne zaščite podoben korak predlagali tudi kolegom iz občine Kolan, kjer so tudi nočni lokal Noa in še nekateri manjši klubi.

Še dopoldne veselo napovedovali odprtje

Še dopoldne so številni klubi v Zrćah napovedovali svoje odprtje. Noa obratuje že deset dni, z začetkom julija pa so svoja vrata nameravali odpreti še Kalypso, Papayo in Nomad.

Predstavnica klubov Tea Cafuta je za hrvaški medij Index.hr, ko še ni bila znana odločitev občine, pojasnila, da je odprtje "ključno za vzdrževanje prihodov turistov" in za izpeljavo "uspešne sezone". Ob tem so še poudarili, da je prednost zabav v Zrćah ta, da se "dogajajo izključno na odprtem" ter da imajo klubi "veliko kvadraturo, s čimer dopuščajo vzdrževanje primerne razdalje".

Kacin: Presenečenje, da se je Hrvaška odločila za ta korak

Med tistimi, ki so pokupili veliko število kart za prireditve v Zrćah, so tudi Slovenci, kar je na vladni novinarski konferenci poudaril tudi vladni govorec Jelko Kacin in Hrvaški namenil nekaj ostrih besed. "Največ Slovencev in Slovenk je pokupilo karte za prireditev na plaži Zrće na otoku Pagu, kar je dobesedno nerazumljivo in nerazumno za državo, ki v tem trenutku predseduje EU," je dejal na konferenci in še dodal, da "iz teh razlogov zelo natančno spremljamo, kaj se na Hrvaškem pravzaprav dogaja".

Ob tem je še dejal, da Slovenijo "preseneča, da se je Hrvaška odločila za korak, ki ga Slovenija nikoli ni naredila", s čimer je meril prav na odprtje klubov.

Kacin se je na prvih straneh hrvaških medijev sicer znašel že dopoldne zaradi napovedi, da bo Slovenija Hrvaško uvrstila na rumeni seznam, ob tem pa ni izključeno, da bi jo odstranil s seznama varnih držav. Več o tem v članku Hrvaški mediji obširno o Kacinovih izjavah #video.

Popoldne sta se na temo "nočnega programa" po telefonu pogovarjala tudi premierja Janez Janša in Andrej Plenković. Kot je pozneje na svojem profilu na Twitterju zapisal Plenković, z Janšo poskušata najti ravnovesje med varovanjem zdravja in gospodarskimi aktivnostmi, še posebej turizmom.

Tako so Zrće samevale še v začetku junija:

"Ob obisku Zrć ste lahko mirni"

Organizatorji zabav v Zrćah so bili sicer še pred objavo odločitve mesta Novalja prepričani, da se bo njihova sezona kmalu začela.

"Vsi turisti, ki bodo letos obiskali klube v Zrćah, so lahko enako mirni kot pri obisku trgovine, hotela, plaže ali uporabi javnega prevoza. Zrće so bodo držale enakih zapovedi in priporočil ter spremljale razvoj razmer, s čimer bomo poskušali imeti vse pod nadzorom," so zapisali dopoldne.

Klub Papaya je pred skoraj dvema tednoma sporočil, da so se odločili, da svoja vrata odprejo 4. julija in da bodo obratovali do 25. avgusta, da se bodo lahko "skupaj zabavali skozi težke čase".

Da so "končno odprti", je pred štirimi dnevi sporočil tudi klub Kalypso:

"Ljudje gredo ven, da bi se družili, ne pa, da bi se držali narazen"

Kako bi bilo ob vse slabših epidemioloških razmerah zaradi bolezni covid-19 sploh videti življenje v klubih, je že maja opozoril zagrebški gostinec in lastnik nočnega kluba.

"Razdalja med ljudmi, pregrade iz pleksistekla in podobno v klubih nimajo smisla," je za hrvaški spletni portal 24sata dejal zagrebški gostinec in lastnik nočnega kluba, ki je želel ostati anonimen, "ljudje gredo ven, da bi se družili, ne pa, da bi se držali narazen. Težko se bodo sprostili, če bodo morali biti dva metra narazen."

