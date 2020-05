Bo žurerska plaža Zrće letos res samevala? #video

Letošnje poletne noči v priljubljenih jadranskih destinacijah ne bodo tako divje, kot so bile do zdaj, so prepričani hrvaški gostinci.

Medtem ko na Hrvaškem upajo, da njihove plaže letos poleti ne bodo povsem prazne, se zdaj že zavedajo, da bo oddih na destinacijah, ki so slovele po divjem nočnem življenju, odslej zelo drugačen. Recimo na plaži Zrće na otoku Pagu, ki je s svojimi klubi in festivali, ki so se tam odvijali, zaslovela po vsem svetu.

V Papayi, enem od tamkajšnjih klubov, so tako odprtje, načrtovano za 19. maj, prestavili do nadaljnjega in ob tem sporočili, da se kljub temu še vedno pripravljajo na poletno sezono. A govorice, da za tovrstne klube letošnje sezone sploh ne bo, so vse glasnejše.

"V naših krogih se govori, da klubov na plaži Zrće in na otoku Hvaru letos sploh ne bodo odpirali," je za hrvaški spletni portal 24sata dejal zagrebški gostinec in lastnik nočnega kluba, ki je želel ostati anonimen, "morda bodo lokalom dovolili, da v poletni sezoni obratujejo do polnoči, a nočno življenje, kakršnega smo poznali do zdaj, lahko pozabimo."

"Razdalja med ljudi, pregrade iz pleksistekla in podobno v klubih nimajo smisla," je za 24sata pojasnil omenjeni gostinec, "ljudje gredo ven, da bi se družili, ne pa, da bi se držali narazen. Težko se bodo sprostili, če bodo morali biti dva metra narazen. Smešna je tudi že sama misel na plesalke, ki ob drogu plešejo v rokavicah, nošenje mask pa je rezervirano za pust. Zato mislim, da bo odpiranje klubov smiselno šele, ko bodo ukrepi popustili."

Za zdaj kaže, da bomo ukrepe, kot sta razdalja med ljudmi ter nošenje zaščitnih sredstev, lahko sprostili šele, ko bo mogoče cepljenje proti covidu-19. Cepiva pa pred začetkom letošnje poletne sezone zagotovo ne bo, zaradi česar bodo tudi poletne noči očitno zelo drugačne kot do zdaj.

