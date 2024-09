Previdno pri sosedih: burja povzroča težave

Močna burja povzroča težave v prometu na Hrvaškem. Zaradi vetra je zaprt most na otok Pag, prav tako tja ne vozi trajekt, tako da trenutno ni mogoče na otok ali z njega, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Burja bo po napovedih vremenoslovcev oslabela šele v ponedeljek čez dan.

Zaradi burje z orkanskimi sunki je za ves promet zaprta tudi avtocesta Zagreb - Split med izvozoma Sveti Rok in Posedarje, zaprta je tudi državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački.

Samo za osebna vozila pa je promet mogoč po državni cesti Gračac-Obrovac ter na delu Jadranske magistrale od Karlobaga do Svete Marije Magdalene. Za vozila s kamp prikolicami in motorje je Jadranska magistrala zaprta tudi med Bakrom in Novim Vindolskim.