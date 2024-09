Na severozahodu Slovenije zadnjih 24 ur nastajajo močne padavine, medtem pa na vzhodu marsikje ostaja suho. Največjo pošiljko padavin je prejelo Posočje, kjer je padlo že preko 200 milimetrov padavin. Na Voglu je v zadnjih 24 urah padlo kar 350 milimetrov dežja. Absolutni slovenski rekord je 365 milimetrov padavin v 24 urah – toliko dežja je padlo lani med 22. in 23. septembrom. Padavine pa še niso ponehale. Deževje je povzročilo tudi nevšečnosti, nekaj dela zaradi zalitih kleti so v občini Bovec imeli tudi gasilci.

Ponoči so močno do velikih pretokov narasle reke v zgornjem Posočju in na Bohinjskem, ki še naraščajo, so danes zjutraj zapisali pri agenciji za okolje (Arso). Tolminka, Učja in Soča v zgornjem in srednjem toku se razlivajo. Velike pretoke imajo tudi Sava na Gorenjskem s posameznimi pritoki, Soča vzdolž celotnega toka in posamezne reke na Idrijskem, Savinjskem ter v Podravju.

Naraščajo tudi druge reke v severni polovici Slovenije z izjemo Pomurja. Upadata Kolpa v zgornjem toku in Vipava v spodnjem toku, drugod v južni polovici države pa so pretoki rek ustaljeni, dodajajo.

V občini Tolmin je voda drla na cesto. Foto: Metka Ivančič / FB, Javna skupina Tminci

Razlivanja se bodo nadaljevala, zvišala se bo gladina Bohinjskega jezera

Reke na severozahodu države bodo danes še naraščale, zviševal se bo tudi vodostaj Bohinjskega jezera, napovedujejo pri Arsu. Razlivanja rek v zgornjem Posočju se bodo danes še nadaljevala. Razlivati se bodo začele tudi reke na Bohinjskem, Sava Bohinjka lahko tudi poplavi na izpostavljenih območjih.

Popoldne bodo reke v povirju Soče začele upadati, Sava Bohinjka, Sava in Savinja pa bodo še počasi naraščale. V soboto dopoldne bo večina rek po državi upadala, zmerno pa bosta naraščali Mura in Drava, pravijo na Arsu.

Popoldne in zvečer bodo ponovno narasle reke v večjem delu države. Ob močnejših krajevnih nalivih lahko zlasti v zahodni in jugozahodni Sloveniji hitro narastejo hudourniški vodotoki, dodajajo.

Foto: Arso

Kakšno vreme nas čaka?

Zvečer in ponoči se bodo še pojavljale padavine, vendar bodo te postopoma izgubljale na intenzivnosti. Jutri bo v naše kraje pritekal hladnejši zrak. Dopoldne bo v večjem delu Slovenije suho, popoldne ali zvečer pa se bo vreme prehodno poslabšalo z občasnim dežjem.

Zalita cesta v občini Tolmin Foto: Občina Tolmin/Facebook

V Tolminu se razmere počasi umirjajo

V Tolminu so reke do jutra močno narasle. Soča je v Kobaridu dosegla najvišji pretok, ponekod na območju občine Tolmin pa je že prestopila bregove. Kot so še sporočili s tamkajšnje občine, se razmere že umirjajo, vodostaji pa počasi upadajo.