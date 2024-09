Sunki vetra v višjih legah morda več kot 100 kilometrov na uro. Mogoči so lokalni vetrolomi. #foto

V četrtek in petek bodo naši kraji izpostavljeni močnemu vetru. Najmočnejši sunki bodo v višjih legah dosegali hitrosti tudi več kot 100 kilometrov na uro. Po nižinah bodo hitrosti vetra presegale 70 kilometrov na uro. Na izpostavljenih območjih bodo mogoči vetrolomi, zato previdnost ne bo odveč. Zahod države, zlasti Posočje, pričakuje obilne padavine, medtem ko bo na vzhodu dežja le za vzorec.

Prikazane so največje pričakovane hitrosti sunkov vetra v kilometrih na uro glede na meteorološki model ICON-D2 za četrtek, 26. septembra 2024, ob 13. uri. Močni sunki vetra bodo naše kraje sicer spremljali v četrtek in petek. Foto: meteologix

Najvetrovnejša dneva tega tedna bosta četrtek in petek. Najmočnejši sunki lahko v višjih legah dosežejo hitrosti več kot 100 kilometrov na uro. Po nižinah bodo najmočnejši sunki vetra dosegli hitrosti več kot 70 kilometrov na uro.

V četrtek in petek prihaja v severozahodno Slovenijo večja pošiljka dežja.

Porazdelitev skupne količine padavin do vključno petka, kot jo predvideva eden izmed meteoroloških modelov. Največ dežja do takrat pričakujemo v četrtek in petek. V Posočju lahko takrat pade več kot 150 litrov padavin na kvadratni meter. Foto: meteologix

Karta prikazuje predvideno porazdelitev skupne količine padavin do vključno petka. Glavnino padavin pričakujemo v četrtek in petek. Medtem ko si lahko zahodna polovica države obeta znatno količino padavin, bo dežja na vzhodu le za vzorec. V Posočju lahko do petka pade tudi več kot 150 litrov dežja na kvadratni meter.

