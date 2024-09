V noči na nedeljo je močan veter podiral drevesa. Največ težav je povzročil na območju Brežic, Celja, Kranja, Kopra, Maribora, Murske Sobote, Nove Gorice in Slovenj Gradca, kjer so regijski centri zabeležili 24 dogodkov, so navedli v Upravi RS za zaščito in reševanje.

Močan veter je podiral drevesa na cestišče in na dveh večstanovanjskih objektih odkril streho. Posredovalo je 21 gasilskih enot, od tega ena poklicna, ter druge službe, ki so podrta drevesa odstranjevali in občanom nudili pomoč pri zaščiti poškodovanih ostrešij, so navedli.

O vetrolomu so poročali na območjih občin Dobrna, Gornji Grad, Laško, Luče, Mozirje, Solčava in Velenje ter na območju Podgorja. Zgodil se je tudi na regionalni cesti v Podklancu ter na regionalni cesti v Tolstem vrhu.

Ob tem so opozorili, da bo po podatkih agencije za okolje do večera pod Karavankami, Kamniško-savinjskimi Alpami in na severovzhodu države pihal okrepljen veter severnih smeri, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Za severozahod in severovzhod države danes velja oranžno opozorilo. Zvečer in ponoči bo veter postopno oslabel.

