Oblasti na Češkem in Poljskem ob poplavah državljane svarijo, naj upoštevajo navodila reševalnih služb. V Romuniji je umrlo pet ljudi, po eno smrtno žrtev so potrdili na Poljskem in v Avstriji. Evakuirali so več tisoč ljudi, poplavljene so številne ceste, oviran je železniški promet. V Avstriji so zaradi naraščajočih voda in poplavljanja ponekod razglasili izredne razmere. Slovenska vlada je obljubila odziv v primeru poziva k pomoči.

Vremenske razmere na Češkem, Poljskem in v Avstriji so se močno poslabšale po prihodu neurja Boris, ki je nad Srednjo Evropo prineslo obilne padavine s poplavami in številnimi drugimi nevšečnostmi. Težave se nadaljujejo tudi v Romuniji, kjer je število smrtnih žrtev poplav danes naraslo s štirih na pet.

Izredne razmere v Avstriji

Avstrijska zvezna dežela Spodnja Avstrija, ki obkroža prestolnico Dunaj, je zaradi naraščajočih gladin več rek in drugih posledic obilnih padavin razglašena za območje naravne katastrofe, kar oblastem omogoča hitrejšo uvedbo dodatnih ukrepov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Priprave gasilcev na morebitne obsežne poplave v Avstriji Foto: Reuters

Namestnik guvernerja Spodnje Avstrije Stephan Pernkopf je v izjavi za avstrijsko tiskovno agencijo APA posvaril pred obsežnimi poplavami in dejal, da bi lahko na nekaterih mestih prišlo do zemeljskih plazov. Poplavljene so tudi številne ceste.

"Za mnoge bodo to najtežje ure v njihovem življenju"

Ob posredovanju v poplavljeni stavbi je sicer umrl gasilec, so po navedbah francoske tiskovne agencije sporočile oblasti v zvezni deželi Spodnja Avstrija, ki obkroža prestolnico Dunaj.

"V Spodnji Avstriji doživljamo težke in dramatične ure. Za mnoge bodo to najtežje ure v njihovem življenju. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da zadržimo vodo in zaščitimo ljudi," je dejala deželna glavarka Johanna Mikl-Leitner.

Na Dunaju je moten promet na podzemni železnici, avstrijski železniški prevoznik ÖBB pa je odpovedal večino vlakov južno od Donave.

Aktualne razmere v Avstriji:

V več krajih severno od Dunaja so ponoči posredovali gasilci, prebivalce, ki živijo v bližini rek, so pozvali k evakuaciji. Razmere so še posebej nevarne na območjih rek Kamp in Krems, ki se izlivata v Donavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Katastrofa izrednih razsežnosti"

V Romuniji je že v soboto zaradi poplav, ki jih je povzročilo močno deževje v srednji Evropi, umrlo najmanj pet ljudi. Pripadniki reševalnih služb so jih našli na območju jugovzhodne regije Galati, ki so jo poplave tudi najbolj prizadele, poročajo tuje tiskovne agencije.

Posledice poplav v Romuniji:

Reševalci so na 19 območjih v vzhodnem delu države iz njihovih domov rešili več deset ljudi.

V vasi Slobozia Conachi v regiji Galati je bilo v soboto poplavljenih 700 hiš, po besedah tamkajšnjega župana Emila Dragomirja pa gre za "katastrofo izrednih razsežnosti". "Pred 11 leti smo že imeli poplave, a ni bilo tako hudo," je dodal.

Žrtve so večinoma starejši ljudje, med njimi tudi dve ženski, stari 96 in 86 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Gladina vode je v prizadetih vaseh dosegla do 1,7 metra, ljudje pa so plezali na strehe, da bi se izognili poplavam.

Na Poljskem smrtna žrtev, evakuiranih na tisoče ljudi

Češki premier Petr Fiala je spričo zaostrenih razmer državljane danes pozval, naj ob naraslih vodostajih rek in nevarnosti poplav upoštevajo navodila reševalnih služb. Nekateri namreč ne upoštevajo ukazov za evakuacijo in nočejo zapustiti svojih stanovanj ali hiš, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Posnetek iz zraka na Poljskem:

Czechowice-Dziedzice, ul. Waryńskiego - aktualne zdjęcie z lotu ptaka. pic.twitter.com/yrKfwGLuX3 — Bielskie Drogi (@BielskieDrogi) September 15, 2024

"S tem ne ogrožajo le sebe, ampak tudi pripadnike reševalnih služb, ki jih morajo potem reševati. Kdor meni, da so preventivni ukrepi nepotrebni, se moti. Pričakovati moramo, da najhujše še ni za nami," je Fiala dejal v izjavi na javni televiziji ČT.

Stronie Śląskie. Dom runął niczym pudełko z zapałek... Bardzo szybko przemieszcza się fala z pękniętej tamy. https://t.co/0Zco9KF9Hp pic.twitter.com/gRoZyxtg6C — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) September 15, 2024

Tako na Češkem kot na Poljskem so izdali ukaze za evakuacijo za več tisoč ljudi. Na Češkem pogrešajo štiri ljudi, na Poljskem pa so potrdili prvo smrtno žrtev, potem ko je starejši moški utonil, ko je poplavilo njegov dom v vasi pri mestu Klodzko blizu poljsko-češke meje.

Poplave na Češkem:

"Razmere so zelo dramatične, najbolj v dolini Klodzko na jugozahodu države," je danes po kriznem sestanku s tamkajšnjimi oblastmi povedal poljski premier Donald Tusk. Tudi on je pozval prebivalce, naj se zavedajo nevarnosti in naj ne zavračajo evakuacij.

Poplave so prizadele zlasti jugozahod Poljske in večji del Češke, kjer je danes več kot 250.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike, največ ravno na območjih ob meji s Poljsko. Oviran je cestni in železniški promet, potem ko so podrta drevesa padla na ceste in na tire. Številne ceste in železnice je poplavilo. Poljske železnice so do nadaljnjega odpovedale vse vlake, ki vozijo na Češko.

Tudi v Budimpešti se pripravljajo na naraščanje Donave, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Tamkajšnje oblasti so od ponedeljka naprej na vseh protipoplavno zaščitenih odsekih Donave v madžarski prestolnici razglasile tretjo stopnjo poplavne ogroženosti. Poplave pričakujejo zlasti v torek.

Padalo bo do jutri, Slovenija obljublja pomoč

Meteorologi pričakujejo, da se bodo padavine v Srednji Evropi nadaljevale še do ponedeljka. Opozorilo pred poplavami so za ponedeljek in torek izdali tudi v Budimpešti. Oblasti na Poljskem, Češkem in v Avstriji državljane pozivajo, naj se izogibajo potovanjem, če je le mogoče.

Slovenska vlada je medtem sporočila, da se bo Slovenija odzvala brez oklevanja, če bo katera od prizadetih držav zaprosila za mednarodno pomoč, saj "še pomnimo njihovo pomoč" ob katastrofalnih poplavah, ki so avgusta lani prizadele Slovenijo.