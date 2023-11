Ne izzivajte: 160 evrov kazni, ker je bil na območju sanacije vetroloma #foto

V soboto so imeli gasilci in policisti na Gorenjskem intervencijo zaradi podrtega drevesa. Ker se je voznik znašel na prepovedanem območju, so ga oglobili.

Ob tem so na Facebook profilu policijske uprave Kranj opozorili, da ne vozite in hodite znotraj zapor sanacij vetroloma.

Foto: PU Kranj

"Nevarnost vašega življenja in premoženja je velika. Vozniku izdana globa znaša 160 evrov," so zapisali ob objavi.

Planinca z zlomljeno nogo odpeljali s helikopterjem

K previdnosti in odgovornosti so pozvali tudi vse planince, pohodnike in alpiniste.

Ker so ponekod že zimske razmere, načrtujte turo, ki naj bo primerna vašim sposobnostim, opozarjajo. Pomembna pa je med drugim tudi primerna oprema.

V soboto dopoldan si je na planinski poti pri sestopu od Roblekovega doma na Begunjščici do Poljške planine v občini Radovljica planinec zlomil nogo. Gorski reševalci GRS Radovljica so poškodovanca na kraju oskrbeli in v sodelovanju z dežurno ekipo HNMP s helikopterjem SV prepeljali v SB Jesenice, so o nesreči poročali iz uprave za zaščito in reševanje.

Počasi spet topleje

Ponoči bo sprva še povečini jasno, proti jutru pa bo oblačnost postopno naraščala. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju malo nad 0 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo pretežno oblačno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Popoldne bo na zahodu in jugu začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

V noči na torek bodo rahle padavine zajele večji del Slovenije in v torek čez dan od zahoda postopno ponehale. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 800 metrov nadmorske višine, le v zatišnih alpskih dolinah nekoliko niže. V sredo bo pretežno jasno z meglenim jutrom po nižinah.

V ponedeljek se bo vremenski vpliv na počutje ljudi začel krepiti. Povečal se bo notranji nemir, razdražljivost in motnje v spanju, pa sporočajo z agencije za okolje.