Serijski požigalci v Mariboru, kriminalisti prijeli osumljence

V torek so kriminalisti Policijske postaje Maribor prijeli več oseb, osumljenih namernega požiganja vozil in objektov.

Kriminalisti so odvzeli prostost osumljencem kaznivih dejanj, ki so od aprila do novembra 2023 na vozilih in objektih v Mariboru in okolici namerno zanetili požare in s tem več oškodovanim osebam povzročili veliko gmotno škodo.

O izsledkih kriminalistične preiskave bo na današnji novinarski konferenci govoril vodja sektorja kriminalistične policije PU Maribor Stanko Vidovič.