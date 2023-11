Policista hitro ukrepala in rešila življenje občanki, ki se je dušila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policista Policijske postaje Ljutomer Miran Gašparić in Robert Marin sta med opravljanjem nadzora gostinskega lokala opazila starejšo gospo, ki se je dušila. Do prihoda reševalcev sta ji nudila prvo pomoč in ji tako rešila življenje.