Po Mariboru divjal s hitrostjo 131 kilometrov na uro

Policisti so 21-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Policisti so 21-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Foto: PU Maribor

Mariborski policisti so v sredo v popoldanski prometni konici na Titovi cesti v Mariboru izmerili hitrost osebnemu avtomobilu, ki ga je vozil 21-letni Mariborčan. Meritve so pokazale, da je vozil 81 kilometrov na uro več od največje dovoljene hitrosti vožnje, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.