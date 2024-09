Bomo morali v ponedeljek poprijeti po strgalih za led?

Danes smo se zbudili v eno najtoplejših septembrskih juter letošnjega leta, saj so termometri marsikje po Sloveniji ob 5.30 pokazali več kot 20 stopinj Celzija. A kmalu nas bo zajela občutna ohladitev, saj bo nad naše kraje pritekel hladen zrak. Ponekod vas bo zjutraj zato pričakala slana. In tako bo marsikdo, ki se zjutraj z avtomobilom odpravlja v službo, prvič letos moral poprijeti za strgalo za led.

Jutranje temperature bodo strmo padle

Danes zjutraj so termometri agencije za okolje na Obali izmerili kar približno 24 stopinj Celzija, stopinjo manj v Črnomlju. Tudi v Ljubljani so termometri zjutraj pokazali 20 stopinj Celzija. A že v ponedeljek se bomo prebudili v bistveno hladnejše jutro.

Najvišje jutranje temperature bodo do približno šest in najnižje nič stopinj Celzija. Zjutraj nas bo tako ponekod pričakala slana.

V ponedeljek zjutraj se bo ponekod po državi pojavila slana. To pomeni tudi, da bo marsikdo prvič to jesen moral uporabiti strgalo za steklo. Foto: Guliverimage

Najnižje temperature pričakujemo na Notranjskem, Kočevskem in v višje ležečih alpskih dolinah. Tam se lahko temperature marsikje spustijo do ledišča.

To še ne pomeni, da slane ne more biti tudi marsikje drugod po državi.

Možnost za nižje temperature obstaja tudi drugod po državi. Kadar ni vetra, je temperatura pri tleh nekoliko nižja od uradno izmerjene temperature zraka, saj se hladen zrak zaradi večje gostote usede bližje tlom. Vremenske postaje Arsa, ki merijo temperaturo zraka, so nameščene dva metra nad tlemi. To pomeni, da je temperatura tik ob tleh lahko še nekoliko nižja od napovedane.

Vrtičkarji, pozor

Temperature malo pod lediščem in slana lahko slabo vplivajo na poljščine. Svetujemo, da na izpostavljenih območjih zaščitite ali poberete pridelke, ki so še ostali na vrtovih.

