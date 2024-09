V Velikem Slatniku so sodelavci s POP TV, domačini in prijatelji Robija Erjavca s skupnimi prizadevanji – tako finančno kot z lastnim delom – postavili vremensko postajo v njegov spomin. Postaja bo napovedovala vreme in ohranjala spomin na priljubljenega vremenarja, ki je bil znan po svoji predanosti naravi in ljudem.

Vremenska postaja v spomin na Robija Erjavca. Foto: David Florjančič

Edi Pucer: Robija nisi mogel ne imeti rad

"Robi je bil izjemen človek", se spominja njegov dolgoletni sodelavec in televizijski voditelj Edi Pucer. "Vsak, ki ga je spoznal, tudi če le bežno, ga je moral imeti rad. Imel je krasen odnos do ljudi, rad je imel naravo. Vse ga je zanimalo in to strast je prenašal na druge. Zelo sem vesel, da so danes postavili vremensko postajo, ki bo še naprej spominjala na tega izjemnega človeka," je povedal za Siol.net.

Odprtje vremenske postaje. Foto: Egon Cokan

Vaščani so ga imeli radi, ker je kljub medijski prepoznavnosti ostal dostopen

Marko Mikec iz Krajevne skupnosti Mali Slatnik je poudaril, kako je Robi s svojo preprostostjo in vedrino osvojil srca domačinov. "Čeprav je bil poznan po vsej Sloveniji, je še vedno ohranil svojo primarnost in milino. Ni se poveličeval zaradi tega, ker je bil znan. Mislim, da sta bili njegova vedrost in preprostost glavna pobudnika, da se je Robi tako dobro vpeljal v naš okoliš."

Rok Nosan je vremenski prognostik za oddajo 24UR. Bil je pobudnik in projektni vodja postavitve vremenske hiške v spomin na žal že nekdanjega prijatelja in sodelavca. Foto: Egon Cokan

Veliko časa in znanja je v projekt prispeval tudi predsednik lokalnega društva Machova dediščina pod Gorjanci, Marjan Hren, katerega član je bil tudi Robi. Pomagal je pri izbiri primerne lokacije za postavitev, društvo je kupilo material za stojalo, ki ga je Hren tudi sam izdelal.

Marjan Hren, ki je sodeloval pri postavitvi hišice, je pojasnil tehnične vidike projekta: "Ideja je bila, da se postavi hišica na primerni lokaciji. Material smo kupili z društvenimi sredstvi, jaz pa sem poskrbel za jeklen okvir in stopnice, ki se lahko pospravijo." Domačini so pri izvedbi aktivno sodelovali in tako pokazali, koliko jim Robi pomeni.

Poslanstvo Robijeve vremenske postaje

"S skupnimi močmi smo jo postavili sodelavci, sokrajani in prijatelji, da bo v Robijevem imenu napovedovala vreme in jih učila ljubiti naravo," so dejali v oddaji 24UR.

