Posthumno je izšla avtobiografija Elvisove hčerke Lise Marie Presley, ki je umrla lani pri svojih 54 letih. Takrat je že pisala svojo knjigo spominov, dokončala pa jo je njena hči Riley Keough. Knjiga From Here to the Great Unknown je izšla pri založbi Penguin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot so sporočili iz založbe, je Riley Keough spomine dokončala z uporabo materinih magnetofonskih posnetkov. Knjiga med drugim pripoveduje o odraščanju Lise Marie s slavnim očetom v Gracelandu, življenju po njegovi smrti z njeno mamo Priscillo Presley v Los Angelesu in njenem zakonu z Michaelom Jacksonom.

Lisa Marie Presley je bila edini otrok legendarnega glasbenika Elvisa Presleyja. Umrla je januarja 2023 v starosti komaj 54 let zaradi operacije za zmanjšanje telesne teže. Ko je leta 1977 v 42. letu starosti umrl njen slavni oče, je bila stara devet let. Tudi sama je imela pevsko kariero in izdala tri studijske albume. Štirikrat se je poročila in ločila ter imela štiri otroke. Njena hči Riley Keough je igralka. Debitirala je v glasbenem biografskem filmu The Runaways v vlogi Marie Currie.

