V ZDA so danes začeli uradno prodajati knjigo spominov nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump z naslovom Melania, v predgovoru katere piše, da želi ob vseh napačnih trditvah in razlagah prikazati resnično osebo. Soproga Donalda Trumpa za domnevno napačne trditve krivi demokrate, medije in tudi sodelavce. Tuji mediji so knjigo pospremili z mešanimi kritikami, a njihova skupna točka je, da v knjigi komaj kaj izvemo o tem, kdo v resnici je Melania Trump.

Britanski Independent recimo izpostavlja, da v knjigi spomninov ni omenjen niti en prijatelj z imenom in da v knjigi prijatelje na splošno bežno omeni le dvakrat.

Celo ko opisuje tisto, kar ji je najbolj drago – na primer pokojno mamo ali ljubezen do vojske in Amerike –, Melania preprosto citira besedilo govorov, ki jih je imela v preteklosti, izpostavlja Independent.

"Čudno je, odkrito povedano. In to je razočaranje – ker je jasno, da ima nekdanja prva dama več globine. Njena ljubezen do materinstva in otrok je očitna. Zdi se, da ima izostreno oko za oblikovanje, blizu sta ji izobraževanje o arhitekturi in zavezanost ohranjanju zgodovine. Toda spomini se berejo kot kronološko pripovedovanje izbranih dogodkov s kopico izzvenlevih izjav o njeni politiki in poroki, ki odpirajo le še več – in bolj zanimivih – vprašanj o tem, kdo pravzaprav je Melania," piše Independent.

"Kot zasebna oseba, ki je bila pogosto predmet javnega nadzora in izkrivljanja, čutim odgovornost, da razjasnim dejstva in podam resnične podatke o svojih izkušnjah," v spominih piše Melania, ki v knjigi odraščanja v komunizmu tega ne prikazuje posebej kritično. Tako omenja, da je bil komunizem v nekdanji Jugoslaviji drugačen od tistega v Sovjetski zvezi, med odraščanjem pa se je počutila bolj povezana z Italijo in Avstrijo kot z državami vzhodne Evrope.

Melania opisuje tudi selitev v New York leta 1996, ko je bila stara 26 let, in srečanje s Trumpom v popularnem nočnem klubu Kit Kat, kjer sta se lepo ujela in začela romanco.

Trumpa opisuje z velikim navdušenjem in trdi, da sta se ujela na duševni ravni. Foto: Guliverimage

Zapoznela selitev v Belo hišo in več spodrsljajev

Foto: Guliverimage Za zapoznelo selitev v Belo hišo leta 2017 Melania krivi nekdanjega predsednika Baracka Obamo in prvo damo Michelle, ker da ji nista ustrezno uredila dostopa do Bele hiše za pripravo na prenovo bivalnih prostorov predvsem za sina Barrona že decembra 2016.

Ameriški mediji in njene nekdanje sodelavke so navajali, da je takrat izkoristila trenutek za prenovo predporočne pogodbe. Njen urad pa je zamudo uvodoma razlagal s tem, da želi Melania počakati, dokler sin ne konča letnika srednje šole v New Yorku.

Za spodrsljaj z govorom na republikanski konvenciji 2016, ko so jo obtožili, da je prekopirala govor Michelle Obama, Melania Trump krivi pisateljico govora Meredtih McIver. Priznava, da je bila tudi sama šokirana, ko je kasneje primerjala oba govora in se sprašuje, zakaj tega ni nihče preveril prej.

Incident z jakno, ki jo je nosila ob obisku centra za pridržanje otrok nezakonitih priseljencev in na kateri je pisalo "Meni ni mar", je pripisala medijem in osebju, ki ji ni dovolilo razložiti medijem, da je mislila, da ji ni mar za to, kar mediji o njej pišejo, ne pa, da ji ni mar za otroke.

Zatrjuje, da je sama prepričala Donalda Trumpa, da je preklical sporno politiko ločevanja otrok od staršev. Foto: Guliverimage

Za njen domnevno neprizadeti odnos do napada Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja 2021 pa se Melania sklicuje na neobveščenost. Piše, da se je ukvarjala z arhiviranjem pred selitvijo iz Bele hiše, nenadoma pa je dobila sporočilo svoje tiskovne predstavnice. "Nisem se zavedala dogodkov v kongresni stavbi. Ponavadi vodja osebja prve dame pripravi podrobne informacije. Če bi bila v celoti seznanjena z vsemi podrobnostmi, bi seveda takoj obsodila nasilje," trdi.

Sočustvuje z vsemi, ki v ZDA iščejo boljše življenje in ne je surove ribe

Njena podpora pravici do splava v nasprotju s stališčem stranke njenega moža je bila že objavljena, v knjigi pa navaja tudi, da sočustvuje z vsemi, ki želijo v ZDA najti boljše življenje. "Ker sem tudi sama priseljenka, dobro razumem nujen, čeprav naporen proces zakonitega pridobivanja ameriškega državljanstva."

Melania Trump sicer ne gre tako daleč kot mož pri vztrajanju, da ni izgubil volitev 2020, izraža pa dvom v legitimnost rezultata. Še vedno ne razume, kako so lahko Joeja Bidna razglasili za zmagovalca Arizone, preden so prešteli vse glasove. Za zmedo ponovno krivi medije. Foto: Guliverimage

Knjiga ima tudi nekaj zanimivosti, ki dvigajo obrvi. Melania tako med drugim piše, da je leta 2019 v posebni situacijski sobi Bele hiše – kamor imajo dostop le osebe z najvišjimi varnostnimi dovoljenji – spremljala napad na voditelja Islamske države al Bagdadija. Povabil jo je Trump, po napadu pa je moža prepričala, da je odlikoval psa Conana, ki je bil v napadu ranjen.

Istega leta sta z možem obiskala Japonsko, kjer naj bi imeli gostitelji težave z jedilnikom uradne večerje, ker je Melania Trump dala vedeti, da ne bo jedla surove ribe. Sušija tako ni bilo na jedilniku, čeprav Melania v knjigi trdi, da je vsepovsod med obiski na tujem poskusila lokalne specialitete.

