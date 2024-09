Osrednja Evropa se sooča s katastrofalnimi poplavami. Medtem ko se ljudje bojijo za svoje življenje in pred vodo rešujejo svoje imetje, so drugi narasle reke izkoristili za zabavo. Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki posameznikov, ki so deročo vodo izkoristili za deskanje, veslanje in kopanje.

Razmere v srednji in jugovzhodni Evropi ostajajo zaostrene. Pred obilnimi padavinami in poplavami še naprej trepetajo na Hrvaškem, Madžarskem in Slovaškem. Ciklon Boris očitno še ni rekel zadnje besede, zdaj se je pomaknil nazaj nad Italijo.

Medtem ko se pristojne službe trudijo pomagati ljudem, ki so v uničujočih poplavah ostali brez vsega, jim nekateri delo z nepremišljenim početjem še otežujejo.

V preteklih dneh so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki neodgovornega obnašanja v času poplav in poželi val ogorčenja.

Narasle reke, ki so odnašale vse pred seboj, so nekateri izkoristili za veslanje, deskanje na vodi in celo kopanje.

Tako je moški iz češkega mesta Otrokovice skočil z mostu v poplavljeno reko Dřevnico in nato zaplaval proti obali. Češki mediji poročajo, da je imel veliko srečo, saj lahko tako poplavljena reka zlahka odnese tudi izkušenega plavalca, ki lahko zelo hitro izgubi nadzor nad situacijo. Poleg tega so v poplavljeni reki pogosto nevidne ovire, kot so skale ali blato, ki lahko povzročijo resne poškodbe.

"Del Češke se trenutno sooča s strašnimi posledicami uničujočih poplav. Na žalost nekateri adrenalinski odvisniki podcenjujejo resnost celotne situacije. Brezobzirni državljani se dobesedno igrajo s svojimi življenji," poroča češki medij Blesk.cz.

Drugi posnetek prikazuje moškega, ki je v Pragi deskal po deroči reki.

V Pragi so zaradi moškega, ki je s kajakom veslal po reki, posredovali policisti.

Lidé stále riskují. I přes zákaz plavby se prohání v lodích na rozbouřené Vltavě. Celou věc jsme předali k řešení policistům.



Prosíme vás, neriskujte v rozbouřené vodě, případnou záchranou riskujete i životy zasahujících hasičů. pic.twitter.com/X0uhqjmTZ4 — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) September 16, 2024

Na Češkem so sicer občane opozorili, naj se ne približujejo naraslim vodotokom, za kar je zagrožena tudi globa. Prav tako je plovba po rekah med poplavami zakonsko prepovedana.