Groze pri sosedih še ni konec

V ponedeljek zvečer so vodostaji zaradi vztrajnega dežja znova narasli, v Spodnji Avstriji je grozilo, da se bodo zlomili jezovi. Vsi parki na Dunaju so bili zaprti. Kot je v torek zjutraj poročal ORF Spodnja Avstrija, je v deželi 26 krajevenih skupnosti še vedno nedosegljivih. Dobra novica je, da dež ponehuje.

V zvezni deželi Zgornji Avstriji je v noči na torek še naprej močno deževalo. Kot poroča ORF iz Zgornje Avstrije, je 220 gasilskih enot približno 300-krat posredovalo. V Mauerkirchnu v okrožju Braunau je stranski tok Mattiga prestopil bregove. Poplavilo je stanovanjsko naselje z 20 hišami. Prebivalce hiš so morali evakuirati s čolnom.

Več kot meter visoka voda

"Voda je bila ponekod visoka več kot meter. Z eno od hiš smo imeli težavo, ker vhod v hišo ni bil več viden," je po poročanju ORF Zgornja Avstrija povedal gasilec iz Mauerkirchen. Izčrpati so morali kleti in zgradbe po vsej državi. Vendar se zdi, da se je tudi tukaj stanje že od zgodnjih jutranjih ur umirilo.

V noči na torek so Avstrijske železnice (ÖBB) ponovno vzpostavil železniški promet med glavno postajo na Dunaju in Mürzzuschlagom na Štajerskem. Zahodna pot med Dunajem-Meidling in St. Valentinom, Dunajem-Hütteldorfom in St. Pöltnom ostaja zaprt.

Avstrijce skrbi topljenje snega

Avstrijce pa skrbi tudi naraščanje temperatur, zaradi katerih bo sneg, ki je zapadel v gorskem svetu zadnje dni verjetno skopnel. To bo povečalo pretok rek. Predvsem v zahodni Avstriji je zadnje dni izjemno močno snežilo, piše avstrijski medij Der Standard.

Vremenske razmere na Češkem, Poljskem in v Avstriji so se močno poslabšale po prihodu neurja Boris, ki je nad srednjo Evropo prineslo obilne padavine s poplavami in številnimi drugimi nevšečnostmi.