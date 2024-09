Ob severnem vetru se vlažen in hladen zrak ob severnih pobočjih Alp dviguje in oddaja vlago v obliki obilnih padavin. Alpe na ta način istočasno ščitijo naše kraje. Ko se zrak dvigne, postane suh in ko nadaljuje pot proti jugu ter se na južni strani Alp spušča, postane toplejši.

Vetru, ki nastane zaradi premikanja suhega in nekoliko toplejšega zraka, rečemo fen. Poplav torej pri nas ne bo, so pa možni vetrolomi. Zato je Arso do nedelje izdal oranžno opozorilo.

Na Kredarici sunki vetra ponoči dosegli do 140 kilometrov na uro



Potem je Agencija RS za okolje (Arso) za sever države izdala oranžno opozorilo zaradi močnega vetra, je meteorolog Urban Žagar povedal, da so doslej najmočnejše sunke vetra zabeležili na višjih legah, a se veter še krepi. Na Kredarici so ponoči sunki vetra dosegli do 140 kilometrov na uro, na Ratitovcu in Krvavcu pa do 100 kilometrov na uro.



Zjutraj so sunki vetra v Lescah dosegli do okoli 64 kilometrov na uro. Trenutno se veter še postopno krepi, najmočnejše sunke pričakujejo proti večeru oziroma ponoči, je pojasnil Žagar.



V delu Štajerske in do Prekmurja bodo po njegovih besedah pozno popoldne in proti večeru sunki vetra lahko dosegli do okoli 80, morda celo do 90 kilometrov na uro. (STA)