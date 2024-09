Prebivalka Češke za Siol.net: Voda je zalila center mesta #foto #video

Vremenske razmere na Češkem, Poljskem in v Avstriji so se močno poslabšale po prihodu neurja Boris, ki je nad Srednjo Evropo prineslo obilne padavine s poplavami in številnimi drugimi nevšečnostmi. Najbolj prizadeta so območja v srednji Evropi, okoli meje med Poljsko in Češko ter proti avstrijski prestolnici Dunaj. V najhujših tamkajšnjih poplavah v zadnjih skoraj treh desetletjih so iz domov evakuirali na tisoče ljudi. V zgornjem videoposnetku je videti poplavljeno mesto Opava, blizu meje s Poljsko.

Za portal Siol.net se je iz Češke oglasila Lucie Hajkova, doma iz Brna. Kot je povedala, so bile reke v Brnu ustrezno regulirane in imajo velik pretok, zato so se tam izognili najhujšemu. "Reke v Brnu so bile ustrezno regulirane, imajo precej velik pretok. Poškodovanih je bilo nekaj hiš v predmestju Brna, nekaj deset, več sto pa so jih prav zaradi ustreznega ukrepanja uspeli rešiti," je povedala.

Najhuje je v mestih in vaseh na meji s Poljsko

So pa druga mesta na Češkem, kjer niso imeli take sreče. "V mali vasici, odmaknjeni dve uri od Brna, pri mojih sorodnikih je voda v majhnem potočku sunkovito narasla in poplavila vsa polja okoli, hiše pa so zaenkrat na varnem."

Prizori iz vasi Sadek blizu Brna. Foto: Lucie Hajkova Najhuje je v mestih in vaseh na meji med Poljsko in Češko, eno takih je tudi mesto Opava. "V mestu Opava, kjer sem odraščala, imajo resne probleme, ker je reka prestopila bregove in zalila center mesta. Slišala sem se s prijateljico iz otroštva in povedala je, da so bili evakuirani. Poslala mi je tudi nekaj fotografij hiše, kjer smo skupaj živeli, ko sem bila otrok. Zadnje velike poplave so bile leta 1997 in jaz sem se z družino iz Opave v Brno preselila dva tedna pred temi poplavami. Imeli smo res veliko srečo. Tako takrat kot zdaj."

Fotografije iz mesta Opava si oglejte spodaj.

Foto: Lucie Hajkova Foto: Lucie Hajkova Foto: Lucie Hajkova Foto: Lucie Hajkova Foto: Lucie Hajkova Foto: Lucie Hajkova Foto: Lucie Hajkova