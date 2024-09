V Spodnji Avstriji, ki so jo hudo prizadele poplave, so konec tedna rešili na stotine ljudi. Po poročilu gasilcev so v nedeljo pozno zvečer samo v okrožju St. Pölten rešili 304 ljudi, poročajo avstrijski mediji.

Optimistična novica za Avstrijce sredi velikih poplav je, da se pretoki na Donavi, Thayi, Kampu in Leithi zmanjšujejo. A strokovnjaki obenem napovedujejo, da bi lahko v Avstriji neprekinjeno deževalo vse do danes ali torka.

Avstrijski dijaki in učitelji, ki so jih neposredno prizadele poplave in neurja, bodo danes samodejno opravičeni od pouka. Kot pravijo na Delavski zbornici, se zaposlenim ni treba bati delovnopravnih posledic, če zaradi neurja pridejo na delo prepozno ali sploh ne.

Avstrijske železnice: Preložite nenujna potovanja

Avstrijske železnice (ÖBB) svetujejo preložitev nenujnih potovanj z vlakom. Opozorilo glede potovanja je podaljšano do četrtka. V nedeljo zvečer so ustavili železniški promet na zahodni progi med Amstettnom in St. Valentinom. Kako dolgo bo trajala zapora poti, še ni jasno.

Uničujoče posledice poplav v poljskem mestu Klodzko:

Zaradi ekstremne vremenske napovedi in s tem povezanega začetka zime so zaradi varnosti zaprte ceste. Južna avtocesta (A2) pri Wiener Neudorfu je od ponedeljka zjutraj spet odprta proti Dunaju, piše avstrijski Der Standard.

Hudournik odnesel avtomobil z dvema otrokoma

Poplave so prizadele tudi druge dele Srednje Evrope. Do zdaj je zaradi poplav umrlo osem ljudi, več tisoč pa so jih evakuirali z njihovih domov. Na sto tisoče domov je brez elektrike. Kot poročajo lokalni portali, je v mestu Gologlowy na Poljskem hudournik odnesel avto, v katerem so bili starši in dva otroka. Avto je bil na cesti, hudournik pa je bil tako hiter in močan, da niso mogli iz avta. K sreči je gasilcem uspelo družino rešiti.

Trwają akcje ratunkowe w Gorzuchowie i Gołogłowach. W pierwszej z wymienionych miejscowości woda zabrała z drogi busa, w którym znajdują się dwie osoby. W Gołogłowach w wielkiej wodzie utknął samochód osobowy, w którym uwięzione zostały 4 osoby.



Foto: telewizja kłodzka pic.twitter.com/bPCK0PFKqQ — Remiza.pl (@remizacompl) September 15, 2024

Vremenske razmere na Češkem, Poljskem in v Avstriji so se močno poslabšale po prihodu neurja Boris, ki je nad srednjo Evropo prineslo obilne padavine s poplavami in številnimi drugimi nevšečnostmi.