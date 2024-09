V ponedeljek je za porečje Mure razglašena rumena stopnja nevarnosti, je razvidno iz napovedi za visokovodne razmere na spletni strani agencije za okolje, a hidrolog Andrej Golob pravi, da ob zgornjem toku Mure in drugih pritokih večjih težav ni pričakovati. "Hidrološke razmere vzdolž srednjega toka Mure in proti Sloveniji se ne bodo poslabševale. Prav tako jih ne bo poslabševalo delovanje hidroelektrarn," je pojasnil Golob.

V ponedeljek je za porečje Mure razglašena rumena stopnja nevarnosti, zato so se številni bralci na nas obrnili z vprašanjem, ali ta napoved sovpada z obsežnimi poplavami v Avstriji in ali se lahko ponovi scenarij iz leta 2012, ko so Avstrijci zaradi poplav dvignili zapornice in je v Sloveniji zalilo več naselij ob Dravi.

Napoved visokovodnih razmer za ponedeljek, 16. 9. Foto: Arso

Razmere na Muri bodo ostale stabilne

Ljudi tokrat skrbi predvsem porečje Mure. Pretok Mure je po napovedi Arsa trenutno ustaljen, tako bo ostalo tudi jutri dopoldne, jutri čez dan pa se bo povečeval. Zato je danes ponoči in jutri mogoče razlivanje Mure, a kot pravijo na Arsu, le v manjšem obsegu in le znotraj protipoplavnih nasipov.

"Pretok Mure se povečuje predvsem zaradi obilnih padavin v porečju njenega pritoka Muerz v severovzhodnem delu porečja – severovzhodno od kraja Bruck am Mur proti Semmeringu. Ob zgornjem toku Mure in drugih pritokih večjih težav ni, tako da se hidrološke razmere vzdolž srednjega toka Mure in proti Sloveniji ne bodo poslabševale, prav tako jih ne bo poslabševalo delovanje hidroelektrarn," je za Siol.net pojasnil hidrolog Andrej Golob, a opozoril, da bo dotok v Slovenijo tolikšen, da se bo lahko Mura razlivala znotraj protipoplavnih nasipov.

Dodal je še, da napoved oziroma opozorilo velja za previdnost pri gibanju in dejavnosti na in neposredno ob Muri.

Upadanje rek na vzhodu bo upočasnjeno

Drugod po državi pa bodo reke danes in v prihodnjih dneh upadale, pri čemer bo upadanje rek v vzhodnem delu države ob današnjih in predvsem jutrišnjih prehodnih padavinah upočasnjeno. V vzhodni Sloveniji bo večina rek ohranjala veliko vodnatost, drugod pa bodo reke srednje vodnate.