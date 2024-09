Jugozahodnik se bo čez dan še okrepil in Slovenijo razdelil na dva dela. V vzhodni polovici države bo prevladovalo sončno in suho vreme. Povsem drugače pa bo na zahodu, kjer bo večinoma oblačno in pogosto deževno. Največ padavin bo v Posočju. Tam lahko v četrtek in petek lokalno pade tudi več kot 200 milimetrov dežja. V animaciji si lahko ogledate, kako se bodo po enem izmed meteoroloških modelov nalagale padavine.