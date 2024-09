Kako nizko se je ponoči spustila meja sneženja? #video

Ob prihodu hladne fronte se je občutno ohladilo, dočakali smo tudi prvi sneg. Ohladitev je posledica prihoda polarnega zraka nad naše kraje. Na Vršiču se je ponoči meja sneženja spustila na okoli 1100 metrov nadmorske višine. Snežinke, pomešane z dežjem, so dosegle višjeležeče alpske doline. Do 5.30 je najdebelejšo snežno odejo izmerila prav Arsova samodejna postaja na Vršiču – nabralo se ga je 19 centimetrov. Dež in veter sta povzročila veliko škode. Po državi so do jutra zabeležili več kot 450 dogodkov, v katerih so morali posredovati gasilci in komunalne službe, sporoča center za obveščanje.

Kako nizko se je spustila meja sneženja na Vršiču in kako je bila videti nočna vožnja na omenjeni prelaz, si poglejte v zgornjem videu.

Tako so ohladitev in začetek sneženja zabeležili pri Meteoinfo Slovenija:

Koliko snega je padlo čez noč?

Grafika prikazuje, koliko centimetrov snega so po današnji noči izmerile posamezne samodejne meteorološke postaje. Največ snega so do 5.30 namerili na vremenski postaji na Vršiču, kjer ga je padlo 19 centimetrov. Le centimeter manj je namerila vremenska postaja Zelenica.

Foto: Arso