Vremenoslovci Arsa: Največ pozornosti bo potrebne v večernih urah #vŽivo

Po večini države trenutno dežuje, najmočneje na Obali. V večernem času bo potrebne največ pozornosti. Nad morjem bodo še lahko nastajale nevihte z nalivi. Ponoči se bodo padavine širile nad vzhod. Na Agenciji RS za okolje ( Arso ) ob tem za popoldne napovedujejo še okrepljen veter. V notranjosti države bo krajši čas pihal okrepljen veter severnih smeri, ki bo po nižinah dosegal hitrost okoli 70 kilometrov na uro, na Primorskem pa bo burja v sunkih dosegla hitrosti do sto kilometrov na uro.

"Po pričakovanjih se je ponoči začelo dogajati v zahodni Sloveniji. Proti jutru je nastal izrazit pas močnih padavin nad morjem in Primorsko. V le nekaj urah je padlo več kot petdeset litrov dežja na kvadratni meter. Na srečo se najbolj črni scenariji niso uresničili. Takšni nalivi namreč niso rekordni za to območje," je uvodoma povedal meteorolog Blaž Šter.

Sedaj naše kraje prehaja hladna fronta, ni več teh izrazitih padavinskih pasov, ampak bolj krajevni nalivi, je nadaljeval Šter. V večernem času bo potrebne največ pozornosti. Nad morjem bodo še lahko nastajale nevihte z nalivi. Ponoči se bodo padavine širile nad vzhod, proti jutru bodo na zahodu padavine ponehale.

Izdano še oranžno opozorilo za veter

Na Arsu so za danes popoldne izdali tudi oranžno opozorilo za veter. "Na Primorskem bo zapihala burja, ki lahko doseže hitrost sto kilometrov na uro," je dodal meteorolog.

Tudi meja sneženja v Alpah se je že spustila, ponekod že sneži, a večjih težav ne pričakujejo, je povedal meteorolog Blaž Šter.

Največ intervencij je v koprski občini

Danes zjutraj se je hidrološka situacija zaostrila v slovenski Istri, je dejal hidrolog Andrej Golob. "Sprva so težave povzročale poplave padavinske vode, potem pa narasli manjši potoki in reke. Razmere se zdaj tam umirjajo, pretoki rek so se ustalili, tudi pretok reke Dragonje."

Močno deževje z nalivi je v slovenski Istri povzročilo precej težav. Gasilske in druge intervencijske službe na terenu pomagajo odpravljati posledice poplav in plazov. Kot so dopoldne sporočili z regijskega centra za obveščanje Koper, je največ intervencij v koprski občini.

Do večera je še verjetnost za poplave hudourniških vodotokov in manjših rek. Reke na vzhodu bodo naraščale še ponoči in jutri. Reka Drava se bo začela razlivati, tudi reka Krka, a večjih težav na Arsu ne pričakujejo. Konec tedna bo zaradi padavin v Avstriji naraščala tudi reka Mura.