Poplave v Istri, neurja v severni Dalmaciji. Pojavljajo se vodne trombe.

Nevihte in nalivi pustošijo v Istri in tudi po Dalmaciji, temperature so občutno padle. V Istri močni nalivi, iz zadrskega arhipelaga poročajo tudi o številnih vodnih trombah.

Tudi sosednjo Hrvaško je dosegla vremenska fronta, ki prinaša oblačno in deževno vreme, ponekod s silovitimi plohami in grmenjem.

Neurja se nad zahodna območja Hrvaške širijo iznad Italije in Slovenije, nevihtna fronta pa je zajela tudi širše območje Zadra.

Od jugozahoda se je zjutraj razvil tako imenovani padavinski vlak na skrajnem severozahodu Istre, na območju Buj, kjer je lokalno padlo več kot 115 milimetrov dežja, poroča portal Istramet.

Padavinski vlak je pojav, pri katerem niz konvektivnih neviht poteka po isti poti zaradi prisotnosti nestabilnega ozračja in fronte. Zaradi stalne konvekcije in regeneracije oblakov to na določenem območju lahko povzroči močne padavine in posledično tudi poplave.

Piha močan jugo

Jadransko morje je povečini vzvalovano, piha zmeren in močan jugo s sunki in burjo, piše Jutarnji list.

Nad otoki zadrskega arhipelaga so zjutraj zabeležili tudi redek naravni pojav. Našteli naj bi vsaj 20 vodnih tromb.

Nad Zadrom so zabeležili več tisoč strel. Mračno in turobno vreme bo vztrajalo danes in jutri.