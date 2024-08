Drevesa so padala po avtomobilih, v Splitu je zalilo kleti, na Murterju dežja za ves mesec #video

Neurje, ki je sinoči pustošilo po severu Hrvaške, je marsikje za seboj pustilo pravo razdejanje. Na ceste so se podirala drevesa, poškodovane so številne strehe stanovanjskih hiš, zaradi zamašenih jaškov je zalilo številne kleti. Hudo je bilo v širši okolici Splita, obilno deževje je prizadelo tudi Kaštelo, širše območje Makarske, otoke Hvar, Brač, Vis in Šolto. Na Murterju je v nekaj urah padlo več dežja kot sicer v avgustu.

Zaradi hudega neurja, ki je zajelo širše območje Splita, so imeli največ dela gasilci, ki so s cest in z avtomobilov odstranjevali podrta drevesa ter črpali vodo iz poplavljenih kleti. Najhuje je bilo po 23. uri, ko so drevesa padala predvsem v središču mesta in uničevala parkirane avtomobile.

Zaradi nevihte z grmenjem in obilnimi padavinami, ki je širše območje Splita dosegla z otoka Vis, je sinoči na tem območju v eni uri padlo 30 litrov dežja na kvadratni meter.

Na otoku Murter je do pol dveh ponoči padlo kar 51 litrov dežja na kvadratni meter, kar je sicer mesečna količina padavin v avgustu.

V Dinari so zabeležili 43 litrov dežja na kvadratni meter, v Starigradu 37, na Muću in Jasenici 32, na Jezeru 30, na Betini 28, v Benkovcu 27 in na Korčuli 26, poroča portal Pljusak.

Nevihta je divjala tudi v Osijeku. Foto: Pixsell

Danes bo vreme na Hrvaškem spremenljivo in nestabilno, občasno bo deževalo, napovedane so pogoste padavine v obliki močnejših ploh z grmenjem. Krajevno bodo nastajale nevihte z močnim vetrom in obilnimi padavinami, možna je tudi toča.

Oranžni alarm za osem regij

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) navaja, da bodo pihali zmeren severovzhodni in severni veter, na Jadranu vzhodnik in burja, ob vznožju Velebita pa močan veter. Oranžni alarm za padavine in grmenje so izdali za osem regij: Osijek, Zagreb, Karlovec, Gospić, Knin, Reko, Split in Dubrovnik.

Rumena barva predstavlja potencialno nevarno vreme, oranžna opozarja na nevarno vremensko dogajanje. Foto: DHMZ

Podobno vreme za Hrvaško napovedujejo tudi za torek čez dan, zvečer naj bi se zjasnilo. Občasno bo deževalo, krajevno so možni tudi bolj izraziti nalivi z grmenjem.