Neurje povzročilo razdejanje: veter odnašal strehe in podiral drevesa, padala je tudi toča #video #foto

Napovedi so se žal uresničile. Slovenijo so v nedeljo zajele močne nevihte, ki so prerasle v krajevna neurja. Največjo težavo so povzročali močni nevihtni piši. Lokalno so neurja povzročila pravo razdejanje. Najhuje je bilo v Lendavi, Dogošah v občini Maribor in v Sevnici. V okolici Zreč in Slovenske Bistrice je padala debelejša toča.