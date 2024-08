Nad Slovenijo nevihtna linija, možni močnejši sunki vetra

V skladu z napovedmi nad našimi kraji nastajajo nevihte. Nad Avstrijo se je razvila nevihtna linija, ki se preko severne Slovenije se pomika proti jugovzhodu. Nevihte so lahko lokalno tudi močnejše. Možni so močnejši sunki vetra. Nekaj dela so imeli tudi gasilci, predvsem v Velenju, kjer so posredovali zaradi poplav meteorne vode. Kje so nevihte najmočnejše, lahko sproti preverjate na Arsovi radarski karti padavin.