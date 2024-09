Neurje popolnoma uničilo enega najlepših zalivov na Hrvaškem: "Škoda je nepredstavljiva." #foto

Nevihta z močnim dežjem in močnim vetrom je v ponedeljek zvečer povzročila velike težave na območju Korčule in Orebića.

"Iz Lumbarde smo prejeli obvestilo, da je močan veter odkril streho na hiši. V Pupnatski Luki je zaradi velike količine hudourniške vode počila stara lokalna cesta, ki je bila zaprta za ves promet. Sanacijo so opravili gasilci PGD Korčula in PGD Orebić," so zapisali pri Upravi za civilno zaščito.

Foto: Mjesni Odbor Pupnat/FB Po neurju se je popolnoma spremenila podoba enega najlepših zalivov na Korčuli, pa tudi na Jadranu – Pupnatsko Luko. Hudournik je v morje odnesel veliko kopnega. Krajevni odbor Pupnat je na Facebook strani objavil fotografije uničenja.

"Med neurjem, ki nas je zajelo, je nastala nepredstavljiva škoda, pravi obseg pa bo znan šele jutri. Domačine prosimo za razumevanje in za prijavo škode, da jo bomo lahko prijavili pristojnim in čim prej rešili težave," so zapisali poleg fotografij.