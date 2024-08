Pas neviht se z Dolenjske pomika proti osrednji Sloveniji, zaradi strel več ljudi brez elektrike

Predvsem jugovzhod države so že zjutraj zajele posamezne plohe in nevihte, ki so jih spremljali številni udari strel. Elektro Ljubljana poroča o več izklopih na električnem omrežju. Nevihtni pas se pomika proti osrednji Sloveniji, popoldne naj bi se nevihte pojavljale predvsem na severu Slovenije. Agencija za okolje je zato za večji del države izdala rumeno vremensko opozorilo.

Zaradi napovedanih neviht je agencija za okolje (Arso) za severozahodni, severovzhodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije izdala rumeno vremensko opozorilo. Največ dežja je bilo dopoldne v Novem mestu, portal Neurje.si poroča, da je na kvadratni meter padlo 25 litrov dežja, nevihtni pas pa se pomika proti osrednji Sloveniji.

Foto: Arso

Na Dolenjskem so nevihte pospremili številni udari strel, ki so na električnem omrežju povzročili več izpadov.

Foto: posnetek zaslona Elektro Ljubljana Na Arsu ne izključujejo, da bi se ob nevihtah pojavljala tudi toča. Največja verjetnost za to je na belokranjskem, kočevskem, dolenjskem, osrednjeslovenskem, savinjskem, posavskem in podravskem območju.

Foto: Arso Na Arso nenapovedujejo, da bodo nevihte čez dan sicer najverjetnejše na severu države. Na Primorskem bo po napovedih še naprej pihala šibka do zmerna burja, drugod vzhodni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Kako kaže?

Jutri bo po napovedi Arsa delno jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Sredi dneva in popoldne bo predvsem v hribovitih krajih možna kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22, najvišje dnevne bodo od 26 do 30, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.