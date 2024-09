Evakuacije, zaliti objekti, hudourniki in plazovi. Ni še konec. #video

Po katastrofalnih razmerah v naselju Šalara v Kopru, kjer je narasla voda reke Badaševice poplavila ceste in ogrozila številne hiše, se je popoldan na Obali stanje umirilo. Ponekod so izvedli evakuacije, med intervencijo je zmanjkalo celo protipoplavnih vreč. V zaledju Kopra se je sprožilo več zemeljskih plazov, je poročal naš poročevalec s terena. Ponekod se nevihte obnavljajo, v Kopru so v pripravljenosti gasilske enote, saj okoli 22.ure pričakujejo novo pošiljko padavin. Sunki burje lahko dosežejo tudi sto kilometrov na uro.

Po zadnjih podatkih izrednega informativnega biltena agencije za okolje so se ob 16.50 malenkost zahodno od Nove Gorice obnavljale nevihte, ob katerih so nastajali nalivi. Na postaji Vedrijan je od 16.00 do 16.30 padlo 23.4 milimetrov padavin, so sporočili.

Z Obale so sicer čez dan poročali o poplavah in številnih posredovanjih gasilcev na terenu, grozila je predvsem reka Badaševica, v Šalari je bilo stanje kritično.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Zaradi močnejših nalivov je voda ponekod poplavila vozišče, v Kopru in okolici je bil močno oviran promet. Voznike so ob poplavljenih cestah posebej opozarjali na odprte vodovodne jaške, kamor je odtekala voda.

Tako je bilo čez dan v Kopru:

Po besedah vodje Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja s sedežem v Kopru Igorja Rakarja so se okoli 14. ure padavine na območju Kopra in celotne Istre nekoliko umirile, a vodostaji rek in potokov še niso upadli. "Trenutno je najbolj kritično v Šalari, zelo visoka je tudi Badaševica, ki sega do vrha protipoplavnih nasipov, tako da rezerv več ni," je dejal za STA.

"Razmere se v Kopru umirjajo, so pa težave zaradi velikega števila zemeljskih plazov," je okoli 17. ure sporočil naš poročevalec David Florjančič.

Visoka plima, voda ne odteka

Na Obali se še vedno bojijo, da bi lahko ob nadaljnjih padavinah reka še naraščala. Plima je namreč še vedno visoka, zaradi česar voda iz reke ne more tako hitro odtekati v morje. V tem primeru bi se lahko Badaševica začela prelivati v Ulico 15. maja, je še dejal Rakar.

Obilno deževje je sicer poplavilo kar nekaj cest in kleti, sprožilo se je več plazov. Po zadnjih Rakarjevih podatkih je na terenu več kot 80 gasilcev, ki so opravili že več kot sto intervencij. Večinoma gre za prečrpavanje vode, tudi iz objektov in kleti, ter saniranje posledic plazov.

Na Upravi za zaščito in reševanje so čez dan zabeležili 368 dogodkov, največ v Regijskem centru Koper, in sicer 212. Na intervencijah pa je posredovalo 113 gasilcih enot, od tega deset poklicnih. Gasilci so prečrpavali meteorno vodo iz poplavljenih prostorov stanovanj, trgovskih centrov, gradbenih jam, vrtnarij, vrtcev in osnovnih šol ter preventivno z protipoplavnimi vrečami zaščitili več objektov. Skupaj z delavci komunalnih podjetij pa so čistili propuste, odtoke in čistili vozišča zaradi nanosov kamenja.

Evakuacija otrok iz vrtcev

Zaradi naraslega potoka, ki je grozil, da bo prestopil breg, so iz vrtca Šalara dopoldne poklicali starše, naj pridejo po otroke, je poročala TV Slovenija. Zgodaj zjutraj je bilo kritično tudi v vrtcu v Bertokih, do katerega se starši niso mogli prebiti. Ker je bil vhod zalit, so poklicali gasilce, ki so ob pomoči komunalne službe pomagali odmašiti jaške. Voda je tako lahko odtekla, je za televizijo povedala ena od vzgojiteljic.

Mestna občina Koper je zaradi obilnega dežja in poplavljenega parkirišča za tržnico omogočila brezplačno parkiranje v parkirnih hišah Belveder in Sonce, ki bosta prostodostopni do jutri do 8. ure, je zapisano na spletni strani občine. Kot so dodali, morajo vozniki v parkirni hiši prevzeti parkirni listek, a se jim bodo zapornice ob izhodu samodejno dvignile. Voznike tudi opozarjajo, naj čim prej umaknejo vozila s poplavljenih površin.

Če ni nujno, se izognite poti na Obalo

Voznike so opozarjali, naj prilagodijo hitrost vožnje in varnostno razdaljo. "Če ni nujno, naj se vozniki zaradi zaostrenih razmer ne odpravljajo na Obalo", so opozarjali voznike pri prometnoinformacijskem centru.

⚠️⛈️ Promet po Sloveniji je na številnih cestah močno oviran zaradi večje količine vode na voziščih!



Voznikom odsvetujemo, da se odpravljajo na obalo, če to ni nujno potrebno zaradi trenutnega stanja in številnih težav na cestah.



ℹ️Več ➡️ https://t.co/KaHWHL0sbD ali app Promet+ pic.twitter.com/k7heGJPmSw — Promet.si (@promet_si) September 12, 2024

Šalara Foto: David Florjančič

Dež močno ovira promet

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste sta bila ob 19. uri zaradi nesreče na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji.

Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani, med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru pa je promet oviran.

Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Grosupljem in Višnjo Goro proti Obrežju.

Zastoji so na primorski avtocesti od Razdrtega proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Framu proti Ljubljani in pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Na primorski avtocesti je zaradi spolzkega vozišča promet oviran na izvozu Semedela.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Na primorski hitri cesti je zaradi poplavljenega vozišča močno oviran promet na več odsekih med Koprom in Bertoki.

Zaradi poplav je pri Pirešici zaprta cesta Velenje-Žalec, promet je oviran na cestah Sečovlje-Izola pri Sečovljah, Koper-Dragonja, Bertoki-Sveti Anton in Pivka-Ilirska Bistrica pri Ribnici, na cesti Bertoki-Koper pa promet večinoma poteka izmenično enosmerno.

Zaradi večje količine vode na voziščih je promet po Sloveniji močno oviran na številnih cestah, zmanjšana je tudi vidljivost. Zaradi lokalnih nalivov in sunkov vetra se priporoča previdno vožnjo in prilagoditev vožnje razmeram na cestah.

Poplave v Kopru Foto: David Florjančič

V občini Koper so se že sprožili prvi zemeljski plazovi. Foto: David Florjančič

Previdnost ne bo odveč tudi drugod po državi, saj je zaradi močnejših nalivov na cestah lahko večja količina vode.

⚠️⛈️ Ponekod po državi se pojavljajo močni nalivi. Na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost, povečajte varnostno razdaljo in vozite previdno! https://t.co/w423VY2Jef — Promet.si (@promet_si) September 12, 2024

Na Obali imajo velike težave. Foto: Facebook/Promet za Obalo, Radio Capris