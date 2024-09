Srednja Evropa v pripravah na najhujše poplave desetletja

V srednjeveropskih državaha se pripravljajo na najhujše poplave v zadnjih desetletjih zaradi prehoda ciklona Boris, ki je napovedan za ta konec tedna. Po napovedih čeških in poljskih meteorologov bi lahko v naslednjih štirih dneh na nekaterih območjih v teh dveh državah padlo do 400 litrov dežja na kvadratni meter, v Avstriji in na Slovaškem pa okoli 200 litrov. Na Češkem in v Avstriji ponekod izpuščajo vodo iz akumulacijskih jezer, na Poljskem se bojijo poplavljanja Odre. V Avstriji so zaradi snega zaprli nekaj višje ležečih cest, sneži tudi na Južnem Tirolskem.

Za vremenske nevšečnosti te dni skrbi območje nizkega zračnega pritiska, ki se iznad zahodnega Sredozemlja pomika tudi prek Italije, Avstrije in Madžarske proti Poljski. V Avstriji je noč prinesla padec temperatur, dež, ponekod celo sneg. Tovrstno vreme naj bi nad velikim delom države vztrajalo še nekaj dni, v veljavi je več vremenskih opozoril. Največ padavin naj bi doletelo Tirolsko.

A massive rainfall event is looking increasingly likely for parts of central Europe over the next few days. The reason: a slow-moving cut off upper low fueled by anomalously warm waters of the Mediterranean Sea. If anything near that verifies, catastrophic flooding is likely. pic.twitter.com/Fjc3IRTzol — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 10, 2024

Odpovedali prireditve, nipraznijo umetna jezera na Dravi

Med drugim se bojijo poplav in zemeljskih plazov. Na avstrijskem Koroškem so denimo zaradi obilnih padavin odpovedali več prireditev na prostem, tudi nekatere, predvidene za konec tedna. Že od srede nižajo gladine večji umetnih jezer na Dravi.

Ker v višjih legah sneži, so v državi zaprli nekaj gorskih cest, marsikje pozivajo, naj se ljudje nenujnim vožnjam izognejo. Zaprt je denimo prelaz Sölkpass na Štajerskem in deloma tudi cesta na Grossglockner (Veliki Klek), poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Sneži tudi na Južnem Tirolskem v Italiji, kjer naj bi se meja sneženja po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa čez dan spustila z 2500 do 2000 metrov, na vzhodu celo do 1600 metrov. Podobno vreme bo vztrajalo tudi v petek, je poročala STA.

Na Češkem se bojijo najhujšega

Na obilne padavine in možnost poplav v prihodnjih dneh se prav tako pripravlja Češka, kjer so pristojni prav tako praznili nekatera jezera. Minister za okolje Petr Hladik svari, da bi bile razmere prihodnje štiri do pet dni lahko podobne tistim iz let 1997 in 2002, ko sta poplavljali Odra oziroma Laba.

Češki notranji minister Vit Rakušan je pozval k odpovedi družabnih dogodkov v naslednjih nekaj dneh, če organizatorji ne morejo zagotoviti varnosti. Zlasti to velja za dejavnosti blizu vodotokov. Vsem, ki živijo na poplavno ogroženih območjih, pa svetujejo, naj imajo pripravljene najnujnejše stvari za primer morebitne evakuacije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na Poljskem opozorilo tretje stopnje

Podobno stanje vlada na Poljskem, kjer za več regij na jugu države zaradi obilnega deževja velja opozorilo tretje stopnje. Nevarnost poplav grozi kljub trenutno nizkim gladinam rek in nedavni suši, ker voda v relativno kratkem času ne bo uspela ponikniti v tla, opozarjajo vremenoslovci.

V mestu Vroclav z 675 tisoč prebivalci je župan zaradi naraščanja gladine Odre sklical krizni sestanek. Tudi tu so odpovedali dva konec tedna napovedana festivala. V mestu Ostrow Wielkopolskie, ki so ga nedavno prizadele poplave, so lokalne oblasti prebivalcem razdelile vreče s peskom, da bi lahko zaščitili svoje hiše.

Drastične spremembe vremena v Evropi so napovedali že pred dnevi: