Tako se bodo pomikale nevihte z močnimi nalivi, izdano oranžno opozorilo #animacija

Danes popoldne se bodo nad Slovenijo začele pojavljati močnejše nevihte. V noči na ponedeljek bodo zajele celotno državo. Nevihte se bodo širile v pasovih. Predvsem v zahodni Sloveniji lahko ponekod pade tudi več kot 150 litrov dežja. Drugod bodo količine predvidoma manjše, pade lahko od 20 do 90 litrov padavin na kvadratni meter. Najmanj dežja bo na vzhodu države. Na spodnji animaciji si lahko ogledate, kako naj bi se premikali nevihtni pasovi glede na enega izmed meteoroloških modelov. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo.

Največ padavin bo, podobno kot ob zadnjem deževju, padlo na zahodu, proti vzhodu pa se bodo količine manjšale. Največ padavin pričakujemo nad hribovitimi predeli severozahodne Slovenije. Lokalno lahko pade več kot 150 litrov padavin na kvadratni meter.

Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

Od padavin se bomo poslovili šele v ponedeljek zvečer oziroma v noči na torek. Ogrelo se bo do 20 stopinj Celzija.

Arso izdal oranžno opozorilo

Zaradi neviht z močnimi nalivi je agencija za okolje za zahodni, južni in osrednji del izdala oranžno opozorilo. Velja od 18. ure za zahodno Slovenijo oziroma od 21. ure za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo do ponedeljka ob 6. uri zjutraj.

Arso je izdal oranžno opozorilo zaradi neviht z močnimi nalivi. Velja od 18. ure za zahodno Slovenijo oziroma od 21. ure za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo do ponedeljka do 8. ure zjutraj. Foto: Arso

Torek in sredo izkoristite za aktivnosti na prostem

V torek zjutraj bomo namerili med 10 in 15 stopinjami Celzija. Čez dan bo večinoma sončno vreme, ogrelo se bo do prijetnih 25 stopinj Celzija. Podobno vreme bomo imeli tudi v sredo.

Foto: Shutterstock

