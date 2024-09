Danes in jutri dopoldne bo prijetno toplo in suho vreme. Na jugovzhodu se lahko temperature približajo 30 stopinjam, drugod bo kakšno stopinjo manj vroče. A že v nedeljo popoldne se bodo od zahoda nad naše kraje širile nevihte. V noči na ponedeljek bodo zajele celotno državo. Največ dežja pričakujemo v zahodni polovici države. V Posočju lahko pade okoli 150 litrov padavin na kvadratni meter. Torek in sreda bosta prijetno topla in sončna. Nova večja pošiljka dežja pa se pripravlja za četrtek in petek. Takrat se bo občutno ohladilo. Pobelilo bo naše najvišje vrhove. Po nekaterih izračunih bi se lahko meja sneženja spustila še precej nižje.