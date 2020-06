Hrvaški mediji obširno o Kacinovih izjavah #video

Večji hrvaški mediji so danes objavili izjavo slovenske infektologinje Bojane Beović glede tega, da je treba razmisliti o zaprtju meje s Hrvaško. Obregnili so se tudi ob napovedi, ki jih je dal Jelko Kacin glede stanja na Hrvaškem.

Večernji list je po slovenski novinarski konferenci objavil članek z naslovom Slovenija Hrvaški: Takoj zaprite nočne klube! V nadaljevanju pišejo o tem, da je slovenski vladni govorec Jelko Kacin napovedal, da bi lahko slovenska vlada Hrvaško umaknila s seznama varnih držav.

Jelko Kacin o razmerah na Hrvaškem. Video: Planet.

Jutarnji list pa je povzel besede infektologinje in vodje svetovalne strokovne skupine za covid-19 Bojane Beović in svoj članek naslovil Vodilna slovenska infektologinja po maratonskem srečanju na vladi: "Zaprla bi mejo!" Jutarnji list je sicer besede Beovićeve povzel po njeni včerajšnji izjavi za Večer, ko je povedala: "Situacija je tvegana. Če meja ostane odprta, bi to situacijo pri nas zelo poslabšalo in si lahko obetamo drugi val epidemije še pred jesenjo. Če se bo v Sloveniji število okužb večalo, bomo mi postali nevarni za druge države," je še dodala Beovićeva.

Index prav tako piše o besedah Beovićeve v prispevku z naslovom Slovenska infektologinja: Treba je razmisliti o zaprtju meja s Hrvaško. Prav tako so na Indexu citirali Kacina, ki je na današnji novinarski konferenci dejal, da "če trendi držijo, potem bo jutri Hrvaška presegla kumulativno vrednost zadnjih 14 dni in bo imela že več kot deset okuženih na sto tisoč prebivalcev". To bi pomenilo, da bo Hrvaška odpadla z zelenega seznama varnih držav v Sloveniji.

HRT je medtem danes poročala o zaskrbljenosti Slovenije nad povečanim številom okužb na Hrvaškem.