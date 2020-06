Hrvaška: v samoizolaciji kar petina prebivalcev Đakova

V mestu Đakovo na Hrvaškem so okužbo z novim koronavirusom potrdili že pri nekaj deset ljudeh. Petina prebivalcev je v samoizolaciji, oblasti pa so v mesto na pomoč poslale dve skupini epidemiologov.

Na Hrvaškem v zadnjih nekaj dneh beležijo vse več primerov okužb z novim koronavirusom. Krizni štab je v nedeljo sporočil, da so okužbo potrdili pri 67 ljudeh, podatke za zadnjih 24 ur pa bodo sporočili ob 14. uri. Največ okuženih je zadnje dni na območju Zagreba in Đakova. Iz Istre v zadnjih 24 urah ne poročajo o novih okužbah.

Petina prebivalcev v samoizolaciji

Zelo resne so razmere v Đakovu, kjer so okužbo najprej potrdili pri redovnicah, od koder se je virus razširil po mestu. Država je v mesto, da bi pomagala obvladati situacijo, poslala dve skupini epidemiologov. V zadnjem tednu so na novi koronavirus testirali 630 ljudi, do danes so okužbo potrdili pri 115 osebah. Okoli 20 odstotkov prebivalcev mesta je v samoizolaciji.

Posebni ukrepi v mestu

Okužbo z virusom so v nedeljo potrdili tudi pri učiteljici na eni od tamkajšnjih šol, zato so to zaprli, celoten razred in sodelavci pa so v samoizolaciji. Zaradi vse več primerov je krizni štab že omejil obiske v bolnišnici in v domovih za ostarele na območju, pišejo hrvaški mediji.

Inšpektorji v klubih nadzirajo spoštovanje pravil

Precej novih primerov okužbe so v zadnjih dneh zaznali tudi na območju Zagreba, kjer bodo danes zaradi tega ponovno začele delovati posebne ambulante, kjer bodo prebivalcem svetovali in jih pregledali v primeru morebitnega suma na okužbo z novim koronavirusom. Žarišča okužb v hrvaškem glavnem mestu so nočni klubi, zato je država tja poslala inšpektorje, ki nadzirajo spoštovanje socialnega distanciranja in drugih ukrepov za zajezitev širjenja virusa.