Nevarna žival ob hrvaški obali: zaradi reševanja turizma ne povedo, kje #video

Že lani smo poročali, da se število ognjenih črvov v Jadranskem morju zaradi zanje zelo ugodnih temperatur povečuje.

Letos o invaziji ognjenih črvov, ki so v povprečju dolgi od 5 do 15 centimetrov, največji primerki pa lahko dosežejo tudi dolžino 30 centimetrov, poročajo z enega od otokov v osrednji Dalmaciji.

Ognjene črve so lani poleti opazili ob obalah več hrvaških otokov, med drugim Brača, Korčule in Mljeta. Foto: Flickr / SILKE BARON (CC 2.0)

Lokacije kolonije črvov, ki te lahko spravijo na urgenco, nočejo razkriti, da ne bi odgnali turistov

Za kateri otok gre, ni znano. Medij Dalmacija Danas, ki je v nedeljo objavil vest o kopalčevi najdbi najmanj deset ognjenih črvov v enem samem manjšem zalivu, ta podatek skriva, razlog za to pa je reševanje turizma.

"Lokacije najdbe ognjenih črvov ne bomo izdali, ker tamkajšnji turizem že tako dovolj trpi zaradi vsem poznanih razlogov," so zapisali in med vrsticami namignili na epidemijo koronavirusa.

Če opazite ognjenega črva, se ga nikar ne dotikajte

Ognjeni črvi živijo v priobalnem pasu od plitvin do globine okrog 40 metrov. Gre za nenapadalna in počasi premikajoča se bitja, ki pa so človeku lahko nevarna v primeru, če jih ta namenoma ali nenamenoma prime, pohodi ali se jih dotakne kako drugače.

Ko se ognjeni črv počuti ogroženega, se v bran postavi s svojimi prepoznavnimi in izstopajočimi belimi ščetinami, ki so sestavljene iz številnih ostrih iglic in zlahka predrejo človeško kožo.

Iglice ognjenega črva občasno ostanejo zapičene v koži, odstranimo jih lahko z lepilnim trakom. Foto: Flickr / SILKE BARON (CC 2.0)

Ognjeni črv v "napadalca" pri tem izbrizga močan strup, ki lahko povzroči pekočo bolečino in v nekaterih primerih tudi slabost ter omotico. Simptomi lahko trajajo nekaj ur, žrtve ožiga občasno potrebujejo tudi zdravniško pomoč.

