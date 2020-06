"Prva stvar, ki jo opaziš, je malo turistov," je za Siol.net povedal bralec, ki ni želel biti imenovan, dopust pa je preživljal v kraju Baška Voda na makarski rivieri v Dalmaciji.

"Držanje varne razdalje do drugih kopalcev in obiskovalcev plaže ni bilo težko, saj je bilo na razmeroma dolgi plaži večino časa največ nekaj deset ljudi, kopalo pa se jih je izredno malo," je pojasnil bralec.

Slikovita plaža v Baški Vodi sredi dneva tako rekoč sameva. | Foto: Bralec

Dodal je, da so bile podobno kot plaže prazne tudi promenade in ulice letoviškega kraja.

"Res je, da turistična sezona še ni na vrhuncu, toda za zadnji teden v juniju je bilo zunaj zelo malo ljudi. Precej gostinskih lokalov in trgovin (še) ni odprtih, mnoge stojnice s spominki pa samevajo."

Prazne stojnice s spominki ob glavni obmorski promenadi v Baški Vodi.

"Čeprav si na morju, ne moreš pozabiti na koronavirus"

Bralec je dopust preživel v enem od hotelov v Baški Vodi. "Nemogoče je pozabiti, da je na Hrvaškem še vedno epidemija bolezni covid-19. Opomniki so vsepovsod. Razkuževanje rok na vsakem koraku. Letaki, ki opominjajo na držanje razdalje in higieno rok. Osebje z zaščitnimi maskami, občasno jo nosi tudi kateri od gostov hotela." Hotel je bil po besedah bralca sicer skoraj polno zaseden.

Ena od posledic zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa je spremenjen protokol pri obrokih. "Letos ni tako imenovanega ruskega bifeja, kjer bi si gostje hrano postregli sami. Zdaj poveš svoje želje in krožnik ti napolni osebje, ki nosi zaščitno masko in rokavice."

Ko so odkrili več okužb, so takoj ukrepali

V četrtek, ko je število novoodkritih okužb s koronavirusom na Hrvaškem skokovito poskočilo, se je to občutilo tudi v hotelu, je še pojasnil bralec.

"Več je bilo tekanja osebja sem ter tja. V zraku si lahko čutil nekakšno napetost, živčnost. Spremenili so tudi režim vstopanja v jedilnico, ko je bil čas za večerjo, da se pred vhodom ni zadrževalo veliko ljudi hkrati."

Bliže Sloveniji je gneča na obali precej večja

Foto: Bralec Javil se nam je še en bralec, ki dopustuje v Rovinju, in pojasnil, da je stanje tam drugačno. "Hoteli so popolnoma zasedeni, plaže so polne," je opisal gnečo v med Slovenci zelo priljubljenem letovišču.



Tudi v njegovem hotelu pa so ob rasti primerov okužb na Hrvaškem ukrepali in sicer so danes spremenili urnik obedovanja tako, da posamezni obroki v izogib preveliki gneči v jedilnici potekajo v dveh terminih.

Preberite tudi: