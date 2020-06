Porast okužb na Hrvaškem, nov primer okužbe iz Slovenije

Na Hrvaškem so od srede neuradno zabeležili še najmanj 70 okuženih z novim koronavirusom. V Zadru so zabeležili štiri primere, med katerimi je tudi oseba, ki je bila v Sloveniji. Natančnejše podatke o epidemiji na Hrvaškem bodo objavili ob 14. uri.

Regionalna televizija N1 je danes neuradno poročala, da je bilo od srede na Hrvaškem najmanj 70 ljudi pozitivnih na testih za novi koronavirus. V zadrski županiji so od srede potrdili štiri nove primere okužbe. Gre za tri osebe iz drugih držav ter hrvaško državljanko, ki je bivala v Sloveniji, so sporočili iz Zadra. Kot so poudarili, nobena od oseb nima povezav s teniškim turnirjem, na katerem so prejšnji konec tedna potrdili več primerov okužbe, med drugim tudi pri srbskem teniškem igralcu Novaku Đokoviću.

Osemindvajset oziroma največ novih primerov so zabeležili v Zagrebu. Med njimi je kar 20 okuženih oseb iz psihiatrične bolnišnice Sveti Ivan. Pozitivni na novi koronavirus so štirje zaposleni in 16 pacientov, vsi imajo milejše simptome, so potrdili v bolnišnici. Eno okužbo so potrdili tudi v Istrski županiji. Gre za osebo iz Švedske, ki jo nameravajo vrniti na zdravljenje v domovino.

Na Hrvaškem trenutno 136 okuženih, število se bo še povečalo

Državni sekretar na hrvaškem ministrstvu za zdravstvo Tomislav Dulibić je na današnji vladni seji dejal, da je na Hrvaškem trenutno 136 okuženih. Danes pa pričakujejo novo povišanje števila okuženih, je povedal. Spomnil je, da bodo nove podatke objavili ob 14. uri.

Kot so poudarili v Zadru, nobena izmed na novo okuženih oseb nima povezave s teniškim turnirjem, na katerem so prejšnji konec tedna potrdili več primerov okužb z novim koronavirusom. Foto: Reuters

Na Hrvaškem so od 18. junija zabeležili več kot sto novih okužb. Večinoma je šlo za uvoz novega koronavirusa iz BiH in Srbije. Zato so opolnoči znova uvedli obvezno 14-dnevno karanteno ali samoizolacijo za vse potnike, ki želijo vstopiti na Hrvaško iz BiH, Kosova, Severne Makedonije in Srbije. Ukrep ne velja za potnike v tranzitu, poroča STA.

Pri naših južnih sosedih ocenjujejo, da bo ta ukrep, ki ga imajo za upravičenega, škodil hrvaškem turizmu, ki računa tudi na turiste iz BiH in Srbije. Obenem pa menijo, da bodo na ta način zaščitili turistično sezono za turiste iz drugih evropskih držav. V turističnih agencijah sicer pričakujejo, da ukrep za potnike iz omenjenih štirih držav ne bo veljaven čez celotno poletje.

Zaščitne maske v javnem prevozu spet obvezne

Od polnoči so na Hrvaškem uvedli tudi obvezno uporabo zaščitnih mask v javnem prevozu. Vodja zagrebške infekcijske klinike Alemka Markotić je v današnjem pogovoru na hrvaški televiziji napovedala možnost, da bodo kaznovali neodgovorne, ki ne bodo spoštovali določil o obvezni uporabi maske v javnem prevozu.

Med drugim je napovedala, da bodo uveljavili omejitve za vstop potnikov tudi iz nekaterih drugih evropskih držav, za katere bodo ugotovili, da so prispevale k večjem številu okužb z novim koronavirusom na Hrvaškem, poroča STA.